Nekdanji newyorški župan Giuliani v bolnišnici v kritičnem stanju

Goodman ni navedel, kdaj in v kateri bolnišnici so sprejeli nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudyja Giulianija, poroča televizija ABC. "Župan Giuliani je borec, ki se je z vsemi izzivi v življenju soočil z neomajno močjo in se sedaj bori na enaki ravni," je izjavil Goodman, ki je Američane prosil naj, molijo zanj. Giuliani, ki je zaslovel po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, je imel v petek svojo spletno oddajo z naslovom Ameriški župan v živo, ki poteka iz Palm Beacha na Floridi.

Giulianiju nekateri pripisujejo zasluge, da je v 90. letih prejšnjega stoletja uspel znižati stopnjo kriminala v New Yorku, potem ko se je po napadih 11. septembra 2001 pojavil pred kamerami, pa so mu nadeli naziv ameriški župan. Britanska kraljica Elizabeta II. mu je podelila viteški naziv. Nekdanji zvezni tožilec je v New Yorku izgubil dovoljenje za opravljanje pravniškega poklica zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020. Trump ga je zaradi kazenskega pregona v zvezi s prizadevanji za razveljavitev izida volitev pomilostil, civilni tožbi v Georgii pa se ni mogel izogniti.

'Resničen bojevnik in daleč najboljši župan'