Tujina

Nekdanji newyorški župan Giuliani v bolnišnici v kritičnem stanju

Miami, 04. 05. 2026 07.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Nekdanji newyorški župan Rudi Giuliani

Nekdanjega newyorškega župana, 81-letnega Rudyja Giulianija, so na Floridi sprejeli v bolnišnici, kjer je v kritičnem stanju, je v nedeljo sporočil njegov tiskovni predstavnik Ted Goodman.

Goodman ni navedel, kdaj in v kateri bolnišnici so sprejeli nekdanjega odvetnika predsednika ZDA Donalda Trumpa Rudyja Giulianija, poroča televizija ABC.

"Župan Giuliani je borec, ki se je z vsemi izzivi v življenju soočil z neomajno močjo in se sedaj bori na enaki ravni," je izjavil Goodman, ki je Američane prosil naj, molijo zanj.

Giuliani, ki je zaslovel po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, je imel v petek svojo spletno oddajo z naslovom Ameriški župan v živo, ki poteka iz Palm Beacha na Floridi.

Nekdanji newyorški župan Rudi Giuliani
Nekdanji newyorški župan Rudi Giuliani
FOTO: AP

Giulianiju nekateri pripisujejo zasluge, da je v 90. letih prejšnjega stoletja uspel znižati stopnjo kriminala v New Yorku, potem ko se je po napadih 11. septembra 2001 pojavil pred kamerami, pa so mu nadeli naziv ameriški župan. Britanska kraljica Elizabeta II. mu je podelila viteški naziv.

Nekdanji zvezni tožilec je v New Yorku izgubil dovoljenje za opravljanje pravniškega poklica zaradi prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020. Trump ga je zaradi kazenskega pregona v zvezi s prizadevanji za razveljavitev izida volitev pomilostil, civilni tožbi v Georgii pa se ni mogel izogniti.

'Resničen bojevnik in daleč najboljši župan'

Trump je po novici, da je Giuliani v bolnišnici v kritičnem stanju, na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je resničen bojevnik in daleč najboljši župan v zgodovini mesta New York. Ob tem je ponovil svoje nedokazane trditve, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve.

"Varali so, ponaredili več sto zgodb, naredili vse, kar je možno, da uničijo našo državo in sedaj poglejte Rudija. Tako žalostno," je objavil Trump.

Giuliani je bil lani vpleten v prometno nesrečo v državi New Hampshire, med katero je utrpel poškodbo hrbtenice in je končal na invalidskem vozičku.

