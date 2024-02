Nekdanji nizozemski premier in njegova žena umrla 'z roko v roki'

"Dries van Agta je umrl z roko v roki s svojo ljubljeno ženo, ki je bila vedno njegova podpora in sidro. Skupaj sta bila več kot 70 let," so sporočili iz neprofitna organizacije za človekove pravice, ki jo je ustanovil nizozemski politik. Dodali so, da je svojo ženo vedno klical z ljubkovalnico "moje dekle".

Novico o smrti nekdanjega nizozemskega premierja Driesa van Agta in njegove žene Eugenie van Agt-Krekelberg je delila organizacija za človekove pravice The Rights Forum. Ob sta v 93-letu starosti sicer umrla že v ponedeljek, ko sta bila evtanazirana, pokopana pa pa bosta na zasebni slovesnosti v nizozemskem mestu Nijmegen, poroča ABC News .

Tako on kot njegovo dekle sta se v vseh teh letih postarala, v zadnjem času pa sta bila tudi zelo krhkega zdravja. Leta 2019 je nekdanji premier med govorom na spominska prireditvi za Palestince utrpel možgansko krvavitev, od katere si ni nikoli opomogel.

Nizozemski premier Mark Rutte, ki je Van Agta označil za "svojega premierskega pra-pradedka", je dejal, da je Dries van Agt v času polarizacije in prenove stranke "s svojim edinstvenim besednjakom, jasnim prepričanjem in tudi odločno podobo nizozemski politiki dal barvo in vsebino".

Politika pa je pohvalila tudi nizozemska kraljeva družina. "V turbulentnem času je prevzel odgovornost in s svojo osupljivo osebnostjo in barvitim slogom uspel navdihniti mnoge," so v skupni izjavi zapisali nizozemski kralj Willem-Alexander, kraljica Máxima in princesa Beatrix.

S Krščanskodemokratsko stranka Appeal je van Agt vladal Nizozemski od leta 1977 do 1981. Na vnovičnih volitvah je ponovno postal premier, koalicijo pa je oblikoval z Laburistično stranko in sredinskimi demokrati 66. Vlada je sicer razpadla po enem letu.

Nizozemski politik, ki je bil tudi del predhodnice Appeala - Katoliške ljudske stranke -, je postal liberalnejši potem, ko je zapustil politiko. Leta 2017 je stranko zapustil prav zaradi ideoloških razhajanj, takrat sicer zaradi pristopa desnosredinske stranke glede konflikta med Izraelom in Palestino. Po obisku Izraela v letu 1999 je namreč vse glasneje izražal svojo podporo palestinskemu ljudstvu. Svoje potovanje pa je označil za "spreobrnjenje".

Leta 2009 je ustanovil organizacijo The Rights Forum, ki se zavzema za pravično in trajnostno nizozemsko in evropsko politiko glede vprašana Palestine/Izraela.