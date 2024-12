Nekdanji nogometaš Manchester Cityja novi predsednik Gruzije

S tem je že odrekla legitimnost Kavelašviliju, ki je znan po ostrih izjavah proti Zahodu in nasprotovanju pravicam skupnosti LGBTQ.

Prve posredne predsedniške volitve, uvedene z ustavnimi spremembami leta 2017 na predlog Gruzijskih sanj, so potekale v poslopju parlamenta, pred katerim vsakodnevno potekajo protesti. Opozicija je bojkotirala glasovanje v 300-članskem volilnem kolegiju, v katerem je tudi vseh 150 poslancev.

Inavguracija novega predsednika je napovedana za 29. december, a je sedanja predsednica Salome Zurabišvili, ki je tako kot prozahodna opozicija prepričana v prirejenost izida parlamentarnih volitev, napovedala, da ne bo odstopila. Zahteva ponovitev volitev, kar je premier Irakli Kobahidze zavrnil.

Proevropska predsednica podpira tudi protestnike, ki več kot dva tedna vsak dan protestirajo zaradi napovedi premierja, da bo vlada na leto 2028 odložila aktivnosti v zvezi s približevanjem države Evropski uniji.

To je napovedal po tem, ko je pred letom dni Gruzija postala kandidatka za članstvo, njegova takratna vlada pa nato sprejela več zakonov proti civilni družbi, neodvisnim medijem in pravicam LGBTQ skupnosti. Oblasti so se na proteste odzvale z nasiljem.