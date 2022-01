Nekdanji papež Benedikt XVI. prisoten na sestanku o spolnih zlorabah v nemški nadškofiji

Papež Benedikt XVI. je priznal, da je leta 1980 prisostvoval sestanku, na katerem so razpravljali o spolnih zlorabah enega od duhovnikov. Za svoje preteklo zanikanje udeležbe omenjenega sestanka se je opravičil, češ da je prišlo pri urejanju njegove izjave do napake. Ugled in verodostojnost svetega sedeža sta sicer na hudi preizkušnji, saj zaslužnemu papežu Benediktu XVI. očitajo vpletenost v prikrivanje zlorab.

Neodvisna preiskava zlorab katoliške duhovščine v münchenski nadškofiji, v kateri je nekdanji papež Benedikt XVI. med leti 1977 in 1982 opravljal funkcijo nadškofa, je prejšnji teden razkrila zapisnik sestanka iz leta 1980. Ta je razkril, da je bil na sestanku prisoten tudi nekdanji papež in tako na laž postavil Benediktovo preteklo zanikanje, poroča BBC. Prisotnost nekdanjega papeža je potrdil nadškofijski tajnik George Gänswein. Ta je sporočil, da gre pri zanikanju Benediktove prisotnosti na sestanku za nenamerno napako, ki je posledica napake pri uredniški obdelavi njegove izjave. Za napako se je opravičil in dodal, da bo Benedikt XVI. podrobnejšo izjavo podal kasneje, saj potrebuje čas za podroben pregled poročila, ki je dolgo 1900 strani. Dosedanje branje naj bi sicer nekdanjega papeža navdajalo s sramom in bolečino zaradi trpljenja, še navaja. PREBERI ŠE Poročilo o spolnih zlorabah v nadškofiji, kjer je bil tudi poznejši papež Benedikt XVI. Zdaj 94-letni Benedikt je postal prvi papež v zadnjih stoletjih, ki je s položaja odstopil. Njegov mandat je sicer zasenčil prav globalni škandal spolnih zlorab v Katoliški cerkvi, ugotovitve preiskovalcev pa zdaj grozijo, da bodo dokončno uničile ugled nekdanjega papeža.