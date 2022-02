Nekdanji papež priznal napake pri obravnavanju primerov zlorab v cerkvi

Nekdanji papež Benedikt XVI. je priznal, da so bile pri obravnavi primerov spolnih zlorab v cerkvi v času, ko je zasedal mesto münchenskega nadškofa, storjene napake. Za "hude napake" v načinu ravnanja v katoliški cerkvi se je opravičil, a je ob tem zanikal kakršno koli osebno napako. "Imel sem velike odgovornosti, še toliko večja pa je zaradi zlorab in napak moja bolečina," je dejal v odgovor na poročilo nemške odvetniške pisarne.

V pismu, ki ga je objavil Vatikan, je nekdanji papež prosil za odpuščanje za vsako "hudo napako", ki se je zgodila v času, ko je bil nadškof münchenske škofije. Funkcijo je, takrat znan kot Josef Ratzinger, opravljal od leta 1977 do 1982. Poročilo nemške odvetniške pisarne trdi, da so se zlorabe nadaljevale v času njegovega mandata in da so duhovniki, obtoženi zlorabe, ostali aktivni v cerkvenih vlogah.

icon-expand Papež Benedikt XVI. FOTO: AP

V svojem prvem odgovoru na poročilo je 94-letni Benedikt XVI. zapisal, da je imel velike odgovornosti v Katoliški cerkvi. "Še toliko večja je zaradi zlorab in napak, ki so se zgodile v času mojega mandata, moja bolečina," je dejal ter izrazil sram, žrtve pa znova prosil za odpuščanje. "Kmalu se bom znašel pred zadnjim sodnikom svojega življenja," je še dodal. A ob tem je nekdanji papež zanikal kakršnokoli osebno vpletenost v prikrivanje. Neodvisna preiskava je namreč kritizirala štiri obravnave zlorab v času, ko je bil münchenski nadškof. Benedikt je sprva trdil, da na obravnavah ni prisostvoval, a je kasnejše razkritje poročila ene izmed njih pokazalo, da njegove besede niso bile resnične.

icon-expand Benedikt še posebej hvaležen za zaupanje, podporo in molitev, ki mu jo je izkazal papež Frančišek. FOTO: AP

Papež je sicer dejal, da je prišlo pri tem do napake pri uredniškem urejanju njegove izjave. "Napaka ni bila namerna. Upam, da je tudi opravičljiva," je dejal ter dodal, da je bila napaka izkoriščena, da bi ga prikazala kot lažnivca, kar ga je močno prizadelo. Benedikt je medtem v odzivu na poročilo zapisal tudi, da je še posebej hvaležen za zaupanje, podporo in molitev, ki mu jo je osebno izkazal njegov naslednjih papež Frančišek. Kaj je razkrilo poročilo o zlorabah? Po navedbah odvetniške pisarne Westphal Spilker Wastl, ki je vodila preiskavo, Benedikt XVI. ni preprečil zlorab mladoletnikov v času svojega mandata münchenskega in freisinškega nadškofa. Napake so odkrili v skupaj štirih primerih. V dveh gre za duhovnike, ki so bili pravno obtoženi zlorabe otrok, a jim je bilo kljub temu dovoljeno nadaljevati svoje delo v cerkvi kot pastorji. Cerkev prav tako ni sprejela nobenih uradnih disciplinskih ukrepov proti duhovnikom, medtem ko ni bilo jasno, kakšna oskrba je bila namenjena žrtvam.