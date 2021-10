Nekdanji policist priznal, da je razvpiti serijski morilec

Umori in posilstva so med leti 1986 in 1994 šokirali Pariz, a jih do sedaj niso uspeli razrešiti. Med šokantnimi zločini, ki so jih pripisali Le Grêléju, je bil umor 11-letne Cécile Bloch leta 1986. Kot pogrešano so jo prijavili, ko se ni pojavila v šoli v mestu Fontainebleau.

DNK dokazi s kraja zločina so povezali morilca deklice Bloch z drugimi umori in posilstvi, med drugim z umorom 38-letnega Gillesa Politija in njegove nemške varuške Irmgard Müller leta 1987. Lokalni mediji poročajo, da so DNK morilca povezali tudi z umorom 19-letne Karine Leroy, ki so jo našli mrtvo na robu gozda več kot mesec dni po tem, ko je izginila na poti v šolo leta 1994. Povezali so jih tudi s posilstvi 26-letne Nemke in dveh deklet, starih 14 in 11 let, ko naj bi se osumljenec predstavil kot policist.