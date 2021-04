Nekdanji policist se na sodišču ne bo zagovarjal za smrt Georgea Floyda

Sodnik Peter Cahill je nekdanjega policista Dereka Chauvinavprašal, kako se je odločil, ta pa je potrdil, da se ne bo zagovarjal v skladu z njegovo pravico po 5. amandmaju k ameriški ustavi, ki ščiti pred samoobtožbo. Na podobnih sojenjih zaradi umora se obtoženci izjemno redko odločijo za pričanje v lastno korist, ker nimajo veliko dobiti, lahko pa veliko izgubijo.

Tožilci danes nameravajo še zaslišati ekspertne priče, nato pa bodo v ponedeljek na vrsti sklepni nagovori tožilstva in obrambe poroti. Porota bo šla potem v izolacijo do sprejema odločitve o krivdi ali nedolžnosti ali pa bo priznala, da se ji ni uspelo poenotiti in primer bo razveljavljen, tožilci pa bodo imeli možnost, da vložijo novo obtožnico.

Porota je tudi pod pritiskom ulice, saj je sodišče obkroženo z varnostnimi ovirami in veliko prisotnostjo policije. Chauvin je maja lani med aretacijo Georgeu Floydu več kot devet minut klečal na vratu in mu po mnenju izvedencev tožilstva prekinil dovod kisika ter ga s tem ubil.

Obramba je predstavila svoje izvedence, ki so menili, da je Floyd umrl tudi zaradi česa drugega, na primer slabega srca, odvisnosti od mamil, vdihavanja izpušnih plinov policijskega avtomobila, pod katerim je ležal vklenjen, in vsega mogočega drugega, le zaradi Chauvinovega kolena na vratu ne.