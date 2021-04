Nekdanji policist v Teksasu ubil tri ljudi

Napadalec je po poročanju tujih medijev žrtve poznal, šlo pa naj bi za "družinsko tragedijo". Policija meni, da na žrtve ni streljal naključno, kljub temu pa opozarjajo, da to ne pomeni, da ni nevaren. Ravno nasprotno – okoliške prebivalce svarijo pred osumljencem. Po besedah vodje policistov Josepha Chacona je 41-letni Stephen Broderick oborožen, med begom bi lahko koga tudi vzel za talca. Chacon je ob tem ljudi še pozval, naj ostanejo doma, sosedje pa naj občasno preverijo drug drugega, ali so v redu, poroča Associated Press.

Po poročanju lokalnih medijev je bil 41-letni Broderic v preteklem letu aretiran zaradi suma spolnega nadlegovanja otroka. Nato je moral dati odpoved pri policiji.