Nekdanji policisti, ki so brutalno pretepli Tyra Nicholsa, so se izrekli za nedolžne

Taddarius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III in Justin Smith so januarja sodelovali pri aretaciji Tyra Nicholsa. Med samo aretacijo pa so ga policisti tako hudo pretepli, da je tri dni kasneje v bolnišnici umrl.

Pet policistov je bilo nemudoma odpuščenih, po notranji preiskavi, ki jo je sprožila in opravila policijska uprava v Memphisu, pa so bili odpeljani v pripor, kjer so čakali na sojenje. Kljub videoposnetkom, kjer je vidno, kako brutalno pretepajo Nicholsa, so se nekdanji policisti izrekli za nedolžne glede obtožb o umoru druge stopnje. Soočajo se še z obtožbami o napadu z oteževalnimi okoliščinami, ugrabitvi z oteževalnimi okoliščinami, uradnih kršitvah in zatiranju.