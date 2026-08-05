Nekdanji poveljnik oboroženih sil: Ukrajinska vojska je presegla Nato

Ukrajinski veleposlanik v Veliki Britaniji in nekdanji poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni je izrazil dvom o prihodnosti ukrajinskega članstva v Natu. Na srečanju z ukrajinskimi veleposlaniki v Kijevu je, kot poroča Politico, dejal, da Ukrajina kljub večletnim prizadevanjem za približevanje standardom zavezništva najverjetneje nikoli ne bo postala njegova članica. "Dvanajst let sem osebno delal na tem, da bi dosegli standarde Nata, vsako leto pa sem poslušal zgodbe, da bomo kmalu postali članica. Žal se to nikoli ne bo zgodilo," je po poročanju ukrajinskih medijev dejal Zalužni. Po njegovih besedah Ukrajina še vedno potrebuje določene tehnologije, ki jih imajo države Nata, predvsem sisteme za obrambo pred balističnimi raketami, vendar meni, da vključitev v zavezništvo ni mogoča zaradi razlik v načinu razmišljanja in vojaških doktrinah.

Valerij Zalužni FOTO: Profimedia

"Nemogoče se je pridružiti organizaciji, ki ima doktrine druge svetovne vojne, z ravnjo razvoja, ki danes obstaja v ukrajinskih oboroženih silah," je dejal. Ukrajina se je po začetku ruske invazije leta 2022 iz države, ki je iskala predvsem vojaško podporo Zahoda, razvila v eno tehnološko najbolj naprednih evropskih vojsk. Posebej izstopa na področju množične proizvodnje brezpilotnih letalnikov, raket in uporabe novih bojnih tehnologij. Na nekaterih skupnih vojaških vajah so bile po navedbah zavezniških predstavnikov Natove sile presenečene nad ukrajinskimi taktikami in uporabo dronov. Zalužni je poudaril, da Ukrajina danes sama pomembno prispeva k evropski varnosti. Voditelji Nata so na nedavnem vrhu sicer zapisali, da Ukrajina predstavlja del prihodnje čezatlantske varnosti, vendar članstvo v zavezništvu ostaja negotovo. Njegove izjave prihajajo v času, ko med Ukrajino in Natom obstajajo vse večje napetosti glede vprašanja članstva. Čeprav je zavezništvo leta 2023 uradno govorilo o "nepovratni poti Ukrajine v Nato", ZDA in nekatere druge članice še vedno nasprotujejo takojšnjemu povabilu, predvsem zaradi tveganja neposrednega konflikta z Rusijo.

Zastava Nata FOTO: Profimedia