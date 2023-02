Nekdanji poveljnik Wagnerjeve skupine zaradi pretepov na sodišče

V Oslu je nekdanji poveljnik razvpite Wagnerjeve skupine Andrej Medvedjev, ki je pobegnil iz Rusije, v baru preveč spil in se zapletel v pretep. Policija je Rusa skušala prijeti vendar se je začel znašati še nad njimi. Obtožen je bil v treh točkah in naj bi se na sodišču pojavil 25. aprila.

Andrej Medvedjev se je boril v Ukrajini, odkrito nasprotoval ruski invaziji in poročal o mučenju, ki ga izvajajo ruski vojaki. Vse to v upanju, da bo igral ključno vlogo v preiskavi podpornikov Jevgenija Prigožina. Tokrat, pa najsi bo to zaradi alkohola ali česa drugega, se je pa zapletel v pretep, ki ga je ustavila šele policija. Vendar se Medvedjev tu ni ustavil, ko so ga policisti skušali zadržati se je znesel še nad njimi in jih začel brcati. V mesecu aprilu ga zato čaka sodišče, kjer bo za svoje prekrške odgovarjal.

icon-expand Andrej Medvedjev FOTO: Telegram

Januarja lani se je Medvedjev odločil pobegniti iz Ukrajine, ker je bil razočaran nad "nesmiselno vojno, neumnimi ukazi in vojaškim vrhom". Pobegnil je na Norveško in tam zaprosil za azil, iskali pa naj bi ga zdaj tudi rusko notranje ministrstvo in ruska tajna služba FSB. Wagnerjevo skupino je leta 2014 ustanovil Jevgenij Prigožin, njegovi plačanci pa veljajo za posebno neusmiljene. Po mnenju Medvedjeva je Prigožin hudič. Med drugim je njegova skupina rekrutirala več deset tisoč borcev v ruskih zaporih, njihovim družinam pa obljubljajo, da bodo v primeru njihove smrti prejele okoli 63.000 evrov. Toda družine padlih do sedaj niso dobile še popolnoma nič, ker umrle preprosto razglasijo za pogrešane.