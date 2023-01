Nekdanji poveljnik Wagnerjevih plačancev na Norveškem prosi za azil

Nekdanji poveljnik ruske plačanske skupine Wagner Andrej Medvedjev je prejšnji petek prečkal mejo z Norveško, kjer so ga pridržali obmejni policisti. Trenutno se nekdanji šef ruskih plačancev v Ukrajini nahaja v Oslu, kjer se sooča z obtožbami nezakonitega vstopa na Norveško, je za BBC dejal njegov odvetnik Brynjulf Risnes .

Norveška mejna straža več podrobnosti o prečkanju 198-kilometrske meje ni želela podati. Je pa vodja policijskega štaba v norveški regiji Finmark Tarjei Sirma-Tellefsen potrdil, da so pridržali moškega in da je ta zaprosil za azil.

Da gre za nekdanjega vodja ruske plačanske skupine, je nato razkril ustanovitelj ruske skupine za človekove pravice Gulagu Vladimir Osečkin, ki je Medvedjevu pomagal zapustiti Rusijo. Da je na Norveškem po prijetju zaprosil za azil, je kasneje potrdil tudi odvetnik Risnes.

Medvedjev v Ukrajino odšel junija, in sicer zaradi pogodbe za nedoločen čas?

Kot je še povedal humanitarni delavec Osečkin, je Medvedjev na čelu Wagnerja stopil julija 2022, ko je podpisal štirimesečno pogodbo, po prihodu v Ukrajino pa se zaradi "kršenja človekovih pravic in vojnih zločinov" odločil za dizertacijo. Pobegnil naj bi novembra, saj da mu je plačanska skupina poskušala pogodbo podaljšati na nedoločen čas. Najprej naj bi se dva meseca skrival v Rusiji, v začetku januarja pa poskušal priti na Norveško.

Medvedjev, sicer tudi nekdanji vojak ruske vojske, pa ni prvič v zaporu. Med letoma 2017 in 2018 je zaporno kazen služil v Rusiji, nato pa se pridružil Wagnerjevim plačancem. Z junijem so ga zadolžili za 30- do 40-glavo divizijo v Ukrajini, piše BBC.