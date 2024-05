Nekdanji premier Johnson želel oddati glas, a so ga zavrnili. Zakaj?

Spremembo zakona, ki določa glasovanje na volitvah z obveznim osebnim dokumentom s fotografijo je sprejela prav Johnsonova vlada leta 2022. Kot je poročal britanski BBC, se je Johnson po prvotni zavrnitvi na volišče v okrožju South Oxfordshire vrnil in svojo državljansko dolžnost uspešno opravil. V tem okrožju so v četrtek izbirali policijskega komisarja.

Sprememba zakonodaje je stopila v veljavo lani, ko so maja na lokalnih volitvah volivci prvič glasovali po novih pravilih.

Po podatkih britanske volilne komisije lani na lokalnih volitvah zaradi zakonske spremembe ni uspelo glasovati približno 14.000 volivcem. Med veljavne osebne dokumente v Veliki Britaniji sicer sodi 22 izkaznic: poleg potnega lista, osebne izkaznice in vozniškega dovoljenja imajo status osebnega dokumenta tudi vozovnice starejših za avtobus in mestni promet v Londonu, mednje pa denimo ne sodi izkaznica vojaških veteranov.

V četrtek so na Otoku potekale nadomestne volitve v Blackpoolu, izbirali pa so tudi člane v 107 lokalnih svetih in župane v enajstih mestih, med drugim v Londonu.