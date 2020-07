Nekdanji premier obsojen zaradi korupcije in zlorabe položaja

Nekdanji malezijski premier Nadžib Razak je kriv v vseh sedmih točkah obtožnice v prvem od številnih sojenj zaradi korupcije in zlorabe položaja, je danes odločilo višje sodišče v Kuala Lumpurju. Nadžib zavrača krivdo, češ da so ga zavedli finančni svetovalci in se namerava pritožiti, poroča britanski BBC.

Škandal okoli državnega sklada 1Malaysia Development Berhard (1MDB) je pretresel Malezijo in razkril globalno mrežo korupcije in poneverb. Današnja odločitev sodišča se je osredotočala na več kot osem milijonov evrov, ki so jih nakazali iz sklada na zasebne račune takratnega premierja. Nadžib je bil na čelu vlade od leta 2009 do 2018.

"Po preučitvi vseh dokazov na procesu mislim, da je tožilstvo uspešno dokazalo svoj prav brez dvoma," je dejal sodnik Mohamad Nazlan Mohamad Gazali.

Sojenje so sicer spremljali tudi protestniki, ki so prepričani v Razakovo nedolžnost. Ob novici, da je bil spoznan za krivega, so nekateri celo zajokali.