Nekdanji prvi mož Nissana pred sojenjem na Japonskem zbežal v Libanon

Ghosn, ki je bil nekdaj vodja tristranskega zavezništva avtomobilskih družb Renault, Nissan in Mitsubishi, je v izjavi za televizijo NHK dejal, da "ne bo več talec japonskega pravosodnega sistema, ki je diskriminatoren in ne spoštuje temeljnih človekovih pravic."

Ghosna so aretirali novembra lani in je v Tokiu čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij. Med drugim je obtožen ponarejanja finančnih dokumentov in prikrivanja za naprej določenih prejemkov med letoma 2010 in 2018 pred delničarji. Ghosn vse obtožbe zanika.

Kako mu je uspelo pobegniti, še ni jasno

Kako je Ghosnu uspelo pobegniti iz Tokia, za zdaj ni jasno. 65-letnik je na mednarodno letališče Rafik el-Hariri v Bejrutu sicer prispel v nedeljo z zasebnim letalom, je pred tem poročala libanonska televizija LBC.

Japonska bo za njegovo izročitev potrebovala sodelovanje oblasti v Libanonu, je za Kyodo News dejal neimenovani japonski uradnik zunanjega ministrstva. Libanon z Japonsko nima pogodbe o izročitvi.

Da ni v celoti poročal o Ghosnovih prejemkih med finančnimi leti 2014 in 2017, je obtožen tudi Nissan. Japonski regulator trga vrednostnih papirjev je zanj predlagal 2,4 milijarde jenov (19,9 milijona evrov) kazni.