Nekdanji Putinov svetovalec na zdravljenju v eni od evropskih bolnišnic

V kateri bolnišnici se nekdanji visoki svetovalec nahaja ni znano, je pa ruska televizijska osebnost in družinska prijateljica Ksenja Sobčak po pogovoru z njegovo ženo medijem povedala, da Anatolij Čubajs trpi za hudo nevrološko boleznijo, sindromom Guillain-Barré (GBS), poroča Associated Press.

GBS je redka bolezen, pri kateri imunski sistem poškoduje živčne celice, kar lahko povzroči bolečino, otrplost, mišično oslabelost, v najtežjih primerih pa lahko napreduje v paralizo. Večina bolnikov popolnoma okreva. Čubajs pravi, da je njegovo stanje zmerno in stabilno, a Sobčakova v to dvomi in meni, da je njegovo stanje vprašljivo.

Odstopil po napadu na Ukrajino

Čeprav uradno vzrok za njegov odstop z položaja višjega svetovalca ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ni znan, naj bi Čubajs marca odstopil zaradi napada na Ukrajino.