Nekdanji sovjetski gulag, ki je postal pokopališče brezdušnih blokov

Vas Zapoljarni so postavili leta 1955, ko so začeli z izgradnjo premogovnika. Na vrhuncu sovjetske dobe je tam živelo skoraj 10 tisoč prebivalcev, številni pod prisilo, po razpadu Sovjetske zveze pa je večina prebivalcev območje zaradi pomanjkanja dela zapustila. Mesto je sicer veljalo tudi za eno glavnih taborišč za prisilno delo v Sovjetski zvezi, kamor so z enosmerno vozovnico pošiljali politične nasprotnike takratnega sistema in najhujše kriminalce.

Premogovnik sicer še vedno obratuje, sredi črno bele pokrajine pa danes živi še okoli 400 ljudi.

Fotografije z oddaljene ruske ravnice prikazujejo zapuščeno mesto, ki je zavito v mraz in pobeljeno s snegom. Številne zgradbe so popolnoma zapuščene in v ruševinah, nekatere so tudi brez strehe. Spet druge so z razbitimi okni, skozi katera je notranje prostore, v katerih so ostali še zasebni predmeti, prekril led.

Mesto že več desetletij postopoma propada, nekateri so ga označili za pokopališče brezdušnih hiš in blokov, saj se stanovanja prodajajo za vsega nekaj centov, če bi se le kdo odločil domovati na skrajnem severu pri minut 50 stopinjah Celzija. Do najbližjega mesta, od koder je neposredna letalska povezava do Moskve, je skoraj 20 ur vožnje z vlakom.

In čeprav je v poletnih mesecih svetlo 24 ur, se decembra prebivalci več dni zbudijo in zaspijo v temi. V okolici mesta je sicer zraslo kar 13 rudnikov, ki so državo zalagali s premogom.