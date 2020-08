Nekdanji španski kralj naj bi odpotoval v Dominikansko republiko

Mediji so sprva poročali o več možnih destinacijah, a še najbolj verjetna je Dominikanska republika. Kot poroča časnik La Vanguardia, je nekdanji kralj v ponedeljek odšel na Portugalsko, iz Porta pa nato odletel proti Santu Domingu, prestolnici omenjene karibske države. Tamkajšnje oblasti so sicer zanikale, da bi član španske kraljeve družine prispel v njihovo državo.

Nekdanji španski kralj Juan Carlos je v senci korupcijskega škandala v ponedeljek sporočil, da bo zapustil svojo domačo Španijo in se umaknil v tujino. V pismu, ki ga je naslovil na svojega sina in naslednika kralja Felipeja VI. , je zapisal, da ga je pri odločitvi vodilo "prepričanje, kako najbolje služiti Španiji, njenim institucijam in tebi, kot kralju".

Prejemal naj bi podkupnine, ki mu jih je plačala Savdska Arabija

V pismu je sicer Juan Carlos namignil na preiskavo glede očitkov prejemanja podkupnine, ki so jo zagnali junija, ko je zapisal, da se tako odloča tudi "v luči javnih posledic, ki so jih sprožili nekateri pretekli dogodki". Glede na informacije časnika El Mundo, ki običajno povzema dobro obveščene vire blizu palače, pa odločitev Juana Carlosa ni bila prostovoljna. Sprejel naj bi jo Felipe in svojega očeta prosil, naj zapusti državo, saj da je afera tako škodovala španski kraljevi družini, da so bili vse glasnejši pozivi k odpravi monarhije.

Vrhovno sodišče v Madridu je 8. junija uvedlo preiskavo proti nekdanjemu kralju zaradi domnevnih podkupnin, ki mu jih je plačala Savdska Arabija v okviru posla gradnje hitre železnice. Podobna preiskava poteka tudi v Švici. V središču preiskave je okoli 100 milijonov ameriških dolarjev, ki naj bi jih Savdska Arabija na skrivaj nakazala leta 2008 Juanu Carlosu na švicarski račun, potem ko je Španija dobila pogodbo za izgradnjo hitre železnice med Meko in Medino.