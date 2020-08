Nekdanji španski kralj se zaradi korupcijske afere seli v tujino

Glede na informacije časnika El Mundo , ki običajno povzema dobro obveščene vire blizu palače, pa odločitev Juana Carlosa ni bila prostovoljna. Sprejel naj bi jo Felipe in svojega očeta prosil, naj zapusti državo, saj da je afera tako škodovala španski kraljevi družini, da so bili vse glasnejši pozivi k odpravi monarhije.

V pismu je tudi namignil na preiskavo glede očitkov prejemanja podkupnine, ki so jo zagnali junija, ko je zapisal, da se tako odloča tudi "v luči javnih posledic, ki so jih sprožili nekateri pretekli dogodki". Kralj Felipe VI. je njegovo odločitev sprejel, so sporočili iz kraljeve palače v Madridu. Kam točno v tujino odhaja, ni želel razkriti.

Špansko sodišče skuša ugotoviti odgovornost nekdanjega kralja, vendar se lahko zaradi njegove imunitete osredotoči le na dejanja, ki jih je storil po abdikaciji.

Juan Carlos, ki se je na prestol povzpel po smrti diktatorja Francisca Franca novembra 1975, je odigral pomembno vlogo pri prehodu Španije v demokracijo. Abdiciral je po skoraj štirih desetletjih junija 2014. Tudi po abdikaciji je ohranil častni naziv Rey - kralj, ki ga bo nosil do smrti. V zadnjih letih je imel več operacij, lani pa se je umaknil iz javnega življenja.

Konec njegovega vladanja pa so zaznamovali poslabšanje zdravja in škandali, vključno s korupcijsko afero, ki je vključevala njegovo hčerko Cristino in njenega soproga. Leta 2018 pa so se pojavili še omenjeni očitki, povezani s Savdsko Arabijo.