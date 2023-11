Nekdanji svetovalec Obame: Če smo ubili 4000 palestinskih otrok, to ni dovolj

Ne širi se le antisemitizem, temveč tudi islamofobija. Nedavno je nekdanji svetovalec za nacionalno varnost Baracka Obame, Stuart Seldowitz, ostro napadel prodajalca hrane na Manhattnu in ga označil za terorista. Šel je še korak dlje in dejal, da bi morali ubiti še več palestinskih otrok.

Nekdanji namestnik direktorja urada za Izrael in palestinske zadeve zunanjega ministrstva ZDA ter svetovalec Obame se spopada z mnogimi kritikami zaradi svojih islamofobičnih komentarjev, usmerjenih zoper nič hudega slutečega prodajalca hrane na ulici na Manhattnu. "Če smo ubili 4000 palestinskih otrok, to še vedno ni dovolj," se glasi le ena izmed njegovih nizkotnih in islamofobičnih izjav. Videoposnetki so se razširili po družbenih omrežjih, kjer je jasno videti, da se prodajalec nima namena zapletati v besedni spopad z nekdanjim svetovalcem Obame, ki pa se ne umakne in ga še naprej žali.

Grozi tudi, da bo uporabil svoje povezave v vladi, da bi mobiliziral egiptovsko tajno policijo, ki ji v arabskem jeziku pravijo Muhabarat, proti prodajalcu, ki ga obtožuje terorističnih dejanj. "Muhabarat bo v Egiptu našel tvoje starše. Ima tvoj oče rad svoje nohte? Izpulili mu jih bodo, enega za drugim," govori prodajalcu. Slednji ga sicer večkrat prosi, naj odide. Ker prodajalec večkrat reče, da ne govori angleško, mu Seldowitz "svetuje", naj se poduči, ker mu bo to pomagalo, ko ga deportirajo v Egipt in bodo obveščevalne agencije želele z njim opraviti intervju. Seldowitz pa se naj bi k istemu prodajalcu vračal tudi druge dni in to večkrat dnevno. "To je svobodna država, ni kot Egipt," mu govori. Žaljive komentarje je namenil tudi preroku Mohamedu, ki ga je označil za posiljevalca, za sveto knjigo Koran pa je dejal, da jo ljudje uporabljajo namesto toaletnega papirja.

