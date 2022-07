Nekdanji svetovalec Trumpa spoznan za krivega zaničevanja kongresa

Sodnik Carl Nichols, ki ga je na položaj imenoval prav Donald Trump, bo sedaj imel na izbiro kazen v trajanju od 30 dni do enega leta zapora za vsako od dveh točk obtožnice. Svetovalec nekdanjega predsednika Donalda Trumpa Steve Bannon se je znašel v težavah, ker se ni odzval pozivu na zaslišanje pred odborom, ki preiskuje napad Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja lani, prav tako tudi ni predal zahtevanih dokumentov.

Proces proti njemu je trajal le pet dni, vključno z dvema dnevoma, ko so iskali 12 nepristranskih porotnikov brez mnenja o Bannonu ali Trumpu. V Washingtonu je bilo takšne porotnike težko najti, nekaj kandidatov pa je priznalo, da so prepričani, da je Bannon kriv, zato so bili izločeni.

Tožilstvo je poklicalo dve priči, Bannonovi odvetniki pa niso poklicali nobene. Braniti so ga skušali z različnimi taktikami, predvsem pa s poudarjanjem, da gre za politični pregon.