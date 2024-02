Milijarder in nekdanji tajski premier Thaksin izpuščen iz zapora

Shinawatra se je danes prvič vrnil v svoj dvorec v tajski prestolnici Bangkok, odkar so ga lani avgusta priprli, ko se je po 15 letih izgnanstva vrnil na Tajsko.

Izpustili naj bi ga, ker je izpolnjeval vse pogoje za pogojni odpust, saj je starejši od 70 let, trpi za hudo boleznijo in je odslužil vsaj šest mesecev enoletne zaporne kazni, je poročal tajski časnik Bangkok Post, ki se sklicuje na tajskega pravosodnega ministra Taweeja Sodsonga.

15 letih izgnanstva se je vrnil v domovino

Thaksin, ena najvplivnejših in najbolj kontroverznih osebnosti v sodobni tajski zgodovini, je bil leta 2006 strmoglavljen z vojaškim udarom, pozneje pa je bil obtožen korupcije, zlorabe oblasti in nespoštovanja monarhije. Leta 2008 je pobegnil iz države in živel v tujini, da bi se izognil zaporni kazni.

Bivši premier se je nato lani po 15 letih izgnanstva vrnil v domovino. Ob prihodu so ga prepeljali v zapor, vendar se je že takrat napovedovalo, da ne bo ostal dolgo zaprt, saj se je njegova stranka Pheu Thai isti dan z izvolitvijo novega premierja Sretthe Thavisina vrnila na oblast.

Pheu Thai, ki je lani maja na splošnih volitvah zasedla drugo mesto, je novo vlado oblikovala po tem, ko je izstopila iz širokega zavezništva pod vodstvom zmagovalke volitev, progresivne opozicijske stranke Naprej (MFP), in sklenila zavezništvo s konservativci.

S tem se je končala večmesečna politična negotovost, sovpadanje Thaksinovega povratka z vrnitvijo njegove stranke na oblast pa je sprožilo ugibanja, da je bil v ozadju sklenjen dogovor o njegovi usodi. Mnogi Tajci so se zaradi delovanja oblasti po Thaksinovi vrnitvi v domovino tudi pritoževali, da so bogati in vplivni v tovrstnih primerih pogosto deležni privilegirane obravnave.