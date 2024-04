Nekdanji tajvanski predsednik pri Šiju: obisk kot 'pot miru'

Sestanek Šija z Majem leta 2015 je bilo sploh prvo takšno srečanje voditeljev Pekinga in Tajpeja, ki delujeta ločeno vse od konca državljanske vojne leta 1949.

Ma Jing Džeou je Tajvanu vladal med letoma 2008 in 2016 ter je bil odgovoren za zbliževanje samoupravnega otoka s Pekingom.

Zgodovinsko srečanje: po več kot 60 letih sta se sestala voditelja Kitajske in Tajvana

Ši in Ma v Pekingu

Odnosi med vladama so se od poraza stranke KMT in prevzema oblasti predsednice Caj Ing Ven, ki je gojila tesne stike z ZDA, letos pa jo je na čelu Tajvana nasledil strankarski kolega Laj Čing Te, bistveno poslabšali. Peking se posebej ostro odziva na tajvanske zunanjepolitične stike in aktivnosti podpornikov neodvisnosti otoka, ki pa ostajajo v manjšini.