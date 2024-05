Nekdanji Trumpov politični strateg gre za zapahe

Bannon je le eden izmed nekdanjih Trumpovih sodelavcev, ki so se izgovarjali na tako imenovani izvršni privilegij predsednika ZDA o zaupnosti komunikacij med predsednikom in sodelavci, kar so sodišča zavrnila.

Trump v času kongresne preiskave ni bil več predsednik ZDA, Bannona pa je odpustil veliko pred napadom na kongres.

Iz podobnega razloga kot Bannon je že v zaporu nekdanji Trumpov gospodarski svetovalec Peter Navarro. Prestaja štirimesečno zaporno kazen na Floridi, v petek pa je zaprosil za predčasno izpustitev, ker naj bi ga bilo v zaporu strah.