Nekdanji Trumpov strateg pozval k obglavljenju Faucija in Wrayja

"Trumpov drugi mandat se naj začne z odpustitvijo Wrayja in Faucija. Rad bi šel še dlje, vendar pa je predsednik dobrega srca in dober človek. Jaz bi šel nazaj v čase Tudorjeve Anglije. Glavi bi dal na sulici in ju postavil v dva kota Bele hiše kot svarilo zveznim birokratom - ali boš delal kot je treba, ali greš. Čas je za konec igric," je na svojem podcastu v četrtek dejal Steve Bannon.