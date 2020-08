Steve Bannon aretiran zaradi goljufije

Tožilci zvezne države New York so podali obtožnico proti Stevu Bannonu, nekdanjemu političnemu strategu ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Bannona in še tri osebe so aretirali, obtoženi so goljufanja donatorjev. Pod pretvezo, da gre za zbiranje denarja za Trumpov mehiški zid, naj bi jih namreč oškodovali za več sto tisoč dolarjev (več sto tisoč evrov).

Bannona so aretirali v četrtek zjutraj po lokalnem času, njegov odvetnik pa obtožb za zdaj še ni želel komentirati. Pred sodnika v New Yorku naj bi osumljenci stopili še danes.

Štirje moški naj bi med drugim denar, ki ga zbirajo prek sklada Mi gradimo zid (We Build the Wall), zlorabljali za osebne namene. Prilastili naj bi si več sto tisoč dolarjev (več sto tisoč evrov) zbranih sredstev. Bannon pa naj bi preko neke druge neprofitne organizacije iz sklada za zid prečrpal več kot milijon dolarjev (okoli 900.000 evrov), del denarja naj bi izplačal soobtoženemu Brianu Kolfageu, več sto tisoč dolarjev pa naj bi porabil za svoje lastne potrebe.

Poleg Bannona in Kolfagea sta obtožena še Andrew Badolato in Timothy Shea. Vsi štirje so obtoženi goljufije in pranja denarja.

"Obtoženci so oškodovali na stotisoče donatorjev, izkoristili so njihovo pripravljenost, da financirajo gradnjo zidu na meji, in zbrali več milijonov dolarjev, pod pretvezo, da bodo ves denar porabili za gradnjo," je dejal državni tožilec Audrey Strauss. Dodal je, da je ustanovitelj in obraz sklada Brian Kolfage donatorjem zagotavljal, da si ne bo izplačal niti centa. Obtoženci pa so nato skovali skrivni načrt, da so na njegov račun prenakazali več tisoč dolarjev, ki jih je Kolfage uporabil za vzdrževanje svojega razkošnega življenjskega stila.

Alyssa Farah, direktorica strateških komunikacij v Beli hiši, kjer je bil nekoč zaposlen tudi Bannon, danes ni želela komentirati obtožb.