Trumpov nekdanji svetovalec se je predal oblastem, a se izreka za nedolžnega

Nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je prispel na zvezno sodišče in se predal oblastem zaradi obtožb, da je doma hranil zaupne dokumente in da je zaupne informacije delil z dvema nepooblaščenima osebama. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega. Bolton je že pred tem obtožnico označil za politično maščevanje predsednika Trumpa, ta pa ga je označil za slabega človeka.

John Bolton prišel na sodišče FOTO: AP icon-expand

John Bolton ob prihodu na sodišče v Greenbeltu v ameriški zvezni državi Maryland novinarjem ni dajal izjav. Pred sodnikom pa se je izrekel za nedolžnega. Obtožnica, ki zajema 18 točk, sicer Boltona med drugim bremeni, da je pošiljal zaupne informacije nepooblaščenim osebam, ko je še delal v Beli hiši. Bremeni ga tudi hranjenja zaupnih dokumentov na svojem domu, ko je zapustil vlado, poroča CNN. Oblasti ga obtožujejo, da so bile tajne informacije razkrite, ko so agenti, za katere se domneva, da so povezani z iransko vlado, vdrli v Boltonov e-poštni račun in pridobili dostop do občutljivega gradiva, ki naj bi ga delil prek elektronske pošte. Tožilci pravijo, da je Boltonov predstavnik leta 2021 FBI obvestil o vdoru v njegovo e-pošto, vendar pa ni razkril, da naj bi Bolton prek e-pošte delil zaupne informacije, ali da bi hekerji prišli do vladnih skrivnosti. Po tem, ko se je pojavil pred sodnikom, je ta Boltonu odpravil pripor.

Več kot 100 strani zaupnih informacij

Bolton naj bi glede na obtožnico dvema neimenovanima osebama – AP poroča, da gre za ženo in hčerko – poslal več kot 1000 strani svojih zapisov, ki so vsebovali občutljive informacije o nacionalni obrambi, ki jih je pridobil na srečanjih z drugimi ameriškimi vladnimi uradniki in tujimi voditelji ali na obveščevalnih brifingih. Oblasti trdijo, da so bili nekateri podatki razkriti, ko so hekerji vdrli v Boltonov e-poštni račun, ki ga je uporabljal za pošiljanje dnevniških zapiskov o svojih dejavnostih sorodnikom. Tožilstvo trdi tudi, da je Bolton na svojem domu hranil strogo zaupne obveščevalne podatke o načrtih tujega sovražnika glede napada na ameriške sile v tujini, tajnih akcijah ameriške vlade in drugih državnih skrivnostih.

Bolton obtožbe vidi kot poskus Trumpovega ustrahovanja

Bolton je v svojih preteklih izjavah zatrdil, da je tarča napadov zaradi kritik predsednika Donalda Trumpa. Obtožbe pa je opisal kot del Trumpovega "prizadevanja, da ustrahuje svoje nasprotnike". "Zdaj sem postal še ena tarča v izkoriščanju ministrstva za pravosodje za obtoževanje tistih, ki jih ima za svoje sovražnike, z obtožbami, ki so bile že prej zavrnjene, ali izkrivljajo dejstva," je Bolton komentiral vloženo obtožnico v četrtel. Analitiki televizije MSNBC so v četrtek zvečer ocenili, da je pregon identičen pregonu Donalda Trumpa, ki je bil obtožen, da je po koncu prvega predsedniškega mandata nezakonito odnesel zaupne dokumente domov na Florido. Boltonu so priporočili, naj pred sodiščem uporabi kar Trumpovo obrambo.

John Bolton FOTO: Profimedia icon-expand

Obtožnica podana v četrtek

V prvi Trumpovi vladi je bil Bolton nekaj več kot leto dni svetovalec za nacionalno varnost, dokler ga ni Trump leta 2019 odpustil, ker se nista strinjala glede zunanje politike. Svet se ga bolj spomni iz časov predsednika Georgea Busha mlajšega, ko je na položaju državnega podsekretarja za mednarodno varnost glasno navijal za ameriški napad na Irak leta 2003, Bush pa ga je kasneje poslal v ZN za veleposlanika. "Preiskava FBI je razkrila, da je John Bolton domnevno posredoval strogo zaupne informacije prek osebnih spletnih računov in navedene dokumente hranil v svojem domu, kar je v neposrednem nasprotju z zvezno zakonodajo," je izjavil direktor FBI Kash Patel. Agenti FBI so čez poletje izvedli preiskavo v Boltonovi hiši v Marylandu in pisarni v Washingtonu ter odnesli večjo količino dokumentov. Novica je bila objavljena med Trumpovim pogovorom z novinarji v Beli hiši. Predsednik ZDA je dejal, da ni vedel za obtožnico in z njeno vsebino ni seznanjen, vendar pa misli, da je Bolton slab človek. "Te obtožbe izhajajo iz delov osebnih dnevnikov veleposlanika Boltona iz njegove 45-letne kariere – zapisov, ki niso zaupni, ki so se delili z njegovimi najbližjimi družinskimi člani in so FBI znani že od leta 2021. Kot vsi drugi javni uradniki skozi zgodovino je tudi Bolton vodil dnevnik – to ni kaznivo dejanje," pa je izjavil njegov odvetnik Abbe Lowell.

Tretja zadeva proti Trumpovim kritikom