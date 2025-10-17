Svetli način
Tujina

Trumpov nekdanji svetovalec se je predal oblastem, a se izreka za nedolžnega

Baltimore, 17. 10. 2025 07.57 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D. S.
Nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je prispel na zvezno sodišče in se predal oblastem zaradi obtožb, da je doma hranil zaupne dokumente in da je zaupne informacije delil z dvema nepooblaščenima osebama. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega. Bolton je že pred tem obtožnico označil za politično maščevanje predsednika Trumpa, ta pa ga je označil za slabega človeka.

John Bolton prišel na sodišče
John Bolton prišel na sodišče FOTO: AP

John Bolton ob prihodu na sodišče v Greenbeltu v ameriški zvezni državi Maryland novinarjem ni dajal izjav. Pred sodnikom pa se je izrekel za nedolžnega. Obtožnica, ki zajema 18 točk, sicer Boltona med drugim bremeni, da je pošiljal zaupne informacije nepooblaščenim osebam, ko je še delal v Beli hiši. Bremeni ga tudi hranjenja zaupnih dokumentov na svojem domu, ko je zapustil vlado, poroča CNN.

Oblasti ga obtožujejo, da so bile tajne informacije razkrite, ko so agenti, za katere se domneva, da so povezani z iransko vlado, vdrli v Boltonov e-poštni račun in pridobili dostop do občutljivega gradiva, ki naj bi ga delil prek elektronske pošte. Tožilci pravijo, da je Boltonov predstavnik leta 2021 FBI obvestil o vdoru v njegovo e-pošto, vendar pa ni razkril, da naj bi Bolton prek e-pošte delil zaupne informacije, ali da bi hekerji prišli do vladnih skrivnosti. 

Po tem, ko se je pojavil pred sodnikom, je ta Boltonu odpravil pripor.

Več kot 100 strani zaupnih informacij

Bolton naj bi glede na obtožnico dvema neimenovanima osebama – AP poroča, da gre za ženo in hčerko – poslal več kot 1000 strani svojih zapisov, ki so vsebovali občutljive informacije o nacionalni obrambi, ki jih je pridobil na srečanjih z drugimi ameriškimi vladnimi uradniki in tujimi voditelji ali na obveščevalnih brifingih. Oblasti trdijo, da so bili nekateri podatki razkriti, ko so hekerji vdrli v Boltonov e-poštni račun, ki ga je uporabljal za pošiljanje dnevniških zapiskov o svojih dejavnostih sorodnikom.

Tožilstvo trdi tudi, da je Bolton na svojem domu hranil strogo zaupne obveščevalne podatke o načrtih tujega sovražnika glede napada na ameriške sile v tujini, tajnih akcijah ameriške vlade in drugih državnih skrivnostih.

Bolton obtožbe vidi kot poskus Trumpovega ustrahovanja

Bolton je v svojih preteklih izjavah zatrdil, da je tarča napadov zaradi kritik predsednika Donalda Trumpa. Obtožbe pa je opisal kot del Trumpovega "prizadevanja, da ustrahuje svoje nasprotnike". "Zdaj sem postal še ena tarča v izkoriščanju ministrstva za pravosodje za obtoževanje tistih, ki jih ima za svoje sovražnike, z obtožbami, ki so bile že prej zavrnjene, ali izkrivljajo dejstva," je Bolton komentiral vloženo obtožnico v četrtel.

Analitiki televizije MSNBC so v četrtek zvečer ocenili, da je pregon identičen pregonu Donalda Trumpa, ki je bil obtožen, da je po koncu prvega predsedniškega mandata nezakonito odnesel zaupne dokumente domov na Florido. Boltonu so priporočili, naj pred sodiščem uporabi kar Trumpovo obrambo.

John Bolton
John Bolton FOTO: Profimedia

Obtožnica podana v četrtek

V prvi Trumpovi vladi je bil Bolton nekaj več kot leto dni svetovalec za nacionalno varnost, dokler ga ni Trump leta 2019 odpustil, ker se nista strinjala glede zunanje politike. Svet se ga bolj spomni iz časov predsednika Georgea Busha mlajšega, ko je na položaju državnega podsekretarja za mednarodno varnost glasno navijal za ameriški napad na Irak leta 2003, Bush pa ga je kasneje poslal v ZN za veleposlanika.

"Preiskava FBI je razkrila, da je John Bolton domnevno posredoval strogo zaupne informacije prek osebnih spletnih računov in navedene dokumente hranil v svojem domu, kar je v neposrednem nasprotju z zvezno zakonodajo," je izjavil direktor FBI Kash Patel.

Agenti FBI so čez poletje izvedli preiskavo v Boltonovi hiši v Marylandu in pisarni v Washingtonu ter odnesli večjo količino dokumentov.

Novica je bila objavljena med Trumpovim pogovorom z novinarji v Beli hiši. Predsednik ZDA je dejal, da ni vedel za obtožnico in z njeno vsebino ni seznanjen, vendar pa misli, da je Bolton slab človek.

"Te obtožbe izhajajo iz delov osebnih dnevnikov veleposlanika Boltona iz njegove 45-letne kariere – zapisov, ki niso zaupni, ki so se delili z njegovimi najbližjimi družinskimi člani in so FBI znani že od leta 2021. Kot vsi drugi javni uradniki skozi zgodovino je tudi Bolton vodil dnevnik – to ni kaznivo dejanje," pa je izjavil njegov odvetnik Abbe Lowell.

Tretja zadeva proti Trumpovim kritikom

To je že tretja kazenska zadeva, ki jo je ministrstvo za pravosodje v zadnjih tednih vložilo proti nasprotnikom Donalda Trumpa, in se odvija v luči naraščajoče zaskrbljenosti, da republikanski predsednik izkorišča organe pregona za maščevanje svojim domnevnim sovražnikom.

Pred njim so Trumpovi tožilci vložili obtožnico proti nekdanjemu direktorju FBI Jamesu Comeyju zaradi domnevnega laganja kongresu in newyorški pravosodni ministrici Letitii James zaradi domnevne hipotekarne prevare.

Trump je svojo pravosodno ministrico Pam Bondi javno spodbudil k pregonu svojih političnih sovražnikov, med katerimi bo naslednji na vrsti demokratski senator iz Kalifornije Adam Schiff, če bo tožilcem uspelo najti kaj uporabnega. Televizija MSNBC poroča, da iščejo po hipotekah.

john bolton donald trump svetovalec zda
KOMENTARJI (19)

Sixten Malmerfelt
17. 10. 2025 18.22
+1
Ta ni za v arest, ampak direktno za Britof!
ODGOVORI
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 10. 2025 18.19
-1
Tukaj dam Trumpu prav. Gotof je.
ODGOVORI
0 1
Tomaž Hacin
17. 10. 2025 18.19
Trump je za vse vedel, drugače tudi v javnosti ne bi govoril določenih stvari iz teh dokumentov.
ODGOVORI
0 0
london1982
17. 10. 2025 18.19
+2
a v zda je po novem Stalinizem? Ko mu nisi več všeč, te Trumpetina odpusti in aretira. Aja sej Putin ni velik drugačen... In po takih se zgledujejo razni Orbani, Janše, Vučići ipd
ODGOVORI
2 0
amedeo
17. 10. 2025 17.27
+3
Popolnoma noro in nerealno, kot v kakšnem utopičnem filmu...
ODGOVORI
3 0
ivan z Doba
17. 10. 2025 16.29
+2
Kakeršen šef, taki svetovslci!🤣
ODGOVORI
3 1
Peklenšček
17. 10. 2025 14.18
+5
Eh indijanc !! Če bi delil z davkopkačevalci Epsteinove file bi ga Trump pustil pri miru tako pa se bo moral pokoriti! Zaj.. je, Morda ga reši Melanija ko napiše drugo knjigo " S pTIČEM do DRŽAVLAJNSTVA " ali pa " The T-TIČ & JAZ
ODGOVORI
5 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 10. 2025 18.17
+1
Bolj fizolcek kot tic… 🤣
ODGOVORI
1 0
dannyer
17. 10. 2025 12.19
-12
merilandu demokratski državi z demokratsko poroto. očitno so bili dokazi kar dobri ,da so potrdili za nadaljevanje. Koliko nam je sedaj jasno kaj vse so delali demorkati nezakonito ne ustavno. celo ljudje in pravna stroka se srpauje kaklo lahko vlada upošteva neustavne odločbe sodišča. pri nacionalni gardi. ???ZDA ima resne probleme z demorkati in kriminalom. ni varna država. Bolj si varen v kijev kot chikago.
ODGOVORI
1 13
FIRBCA
17. 10. 2025 10.58
-7
dejte no a res vse verjamete
ODGOVORI
2 9
AZILANT
17. 10. 2025 10.46
-9
Bolton je ista klasa kot Killary in Kissinger, takšne hudobe so uničile ugled ZDA po svetu
ODGOVORI
2 11
osservatore
17. 10. 2025 10.18
+13
Krumpelnovi sovražniki so vsi, ki ne kimajo Krumpu.
ODGOVORI
15 2
Krog
17. 10. 2025 09.17
-6
Iste ptice skupaj letijo … dokler veter ne obrne smeri. Na začetku sta bila močan tandem, sedaj pa drug drugemu kljuvata perje.
ODGOVORI
1 7
Zmaga Ukrajini
17. 10. 2025 10.01
+5
Niti ne. Trampelj ne seže Boltonu niti do nožnega mezinca. Bolton ima vse česar trampelj nima - izobrazbo, znanje, izkušnje, modrost, poznavanje področja,... Za poučene je bilo samo vprašanje časa kdaj se bo trampelj spravil nanj. Namreč Bolton je trampljev zelo glasen (in opazen) kritik, mediji pa so ga zelo radi vabili v svoje oddaje, saj je javnosti dobro predstavil posamezne zgodbe in anekdote iz trampljeve nore vladavine. Kljub temu pa je vedno ostajal striktno profesionalen. Verjetno je bil prav zato zelo privlačen medijem, trampeljnu pa je kot malemu frocu to šlo zelo na živce.
ODGOVORI
12 7
MathewM
17. 10. 2025 10.16
-9
Oh Tanja...od kod tebi vee te zablode. Model je največji vojni hujskač, ni vojne za katero nebi bil. S Trumpom sta se razšla, ko je ta ugotovil, da sabotira vsa njegova prizadevanja za končanje vojne, in ne zanetenje novih. Takrat so ga US levičarski mediji, podobno kot ti, nenadoma vzljubili. Torej, za vas je sovraštvo do nekoga osnovna motivacija, ne pa neki principali.
ODGOVORI
5 14
Zmaga Ukrajini
17. 10. 2025 10.38
+9
Spet ponavljaš ene in iste butaste floskule brez, da bi se resnično pozanimal o enem in drugem. A si sploh kdaj poslušal Boltona? In ali si kdaj poslušal trampeljna? Vsak otrok v vrtcu bi takoj opazil gromozansko razliko. In razen blebetanja o nekem "sovraštvu", kot vedno nimaš povedati nič pametnega, zato bo bolje, da greš komentirat kakšen fuzbal. Mogoče imaš o njem kaj več pojma.
ODGOVORI
12 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
17. 10. 2025 18.18
-1
Bolton je vojni hujskac, ki je pomagal zakuhati vojno z Rusi.
ODGOVORI
0 1
marre
17. 10. 2025 08.45
+3
Vsi protacosovi privrženci poslušajte kakšen intervju ali podcast z Johnom, pa boste slišali grozljive stvari, kako ta primitivec vodi državo.. In točno to je sedaj, tako kot Trump grozi vsem od novinarjem, do sodnikov, ki so kritični do njega, se je sedaj spravil pač še na njega.. Pač še 3 leta te norije bo treba zdržat, upam, da bo to zdržal tudi Ameriški sistem in demokracija.
ODGOVORI
7 4
Gašper 94
17. 10. 2025 08.15
+6
Razposiljanje in posest je velika razlika.
ODGOVORI
7 1
