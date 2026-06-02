Tujina

Nekdanji Trumpov svetovalec plačani lobist Republike Srbske

Washington/Banjaluka, 02. 06. 2026 18.46 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Michael Flynn

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA, upokojeni general Michael Flynn je plačani lobist Republike Srbske, za kar dobiva 100.000 dolarjev (86.000 evrov) na mesec.

Upokojeni general Michael Flynn je postal eden prvih svetovalcev takrat še predsedniškega kandidata Donalda Trumpa.
FOTO: AP

Prvi je o tem pred mesecem dni poročal konservativni novinar Scott McMahan, ki je nato v ponedeljek potrdil, da se je Michael Flynn uradno prijavil kot lobist Republike Srbske pri uradu za registracijo tujih agentov ministrstva za pravosodje ZDA.

Flynn je moral v času prvega Trumpovega mandata hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. Trump ga je pomilostil, povrhu je dobil odškodnino po tožbi, ki jo je druga Trumpova vlada poravnala.

Srbska entiteta BiH naj bi od Flynna dobivala strateške nasvete in povezave z uradniki Trumpove vlade. Tudi po zaslugi njegovih prizadevanj, je Washington lani ukinila sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, poroča Politico.

Flynn je marca letos obiskal Banjaluko in na tamkajšnji televiziji kritiziral EU. Po pisanju Guardiana je izjavil tudi, da islam ni vera, ampak politična filozofija.

Michael Flynn Republika Srbska lobiranje Milorad Dodik ZDA

bohinj je zakon
02. 06. 2026 19.15
In?
bibaleze
