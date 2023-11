Nekdanji uslužbenec CIE omamljal in zlorabljal ženske

47-letni nekdanji pripadnik ameriške obveščevalne agencije CIA Brian Jeffrey Raymond je na sodišču, kjer bi se moral zagovarjati zaradi zlorabe 25 žensk, priznal krivdo v več točkah obtožnice. Pri njem so namreč našli prek 500 videoposnetkov in fotografij golih žensk, ki jih je pred tem omamil, ko so bile nezavestne, pa jih je otipaval in se še drugače izživljal nad njimi.

Posnetki so nastali med letoma 2006 in 2020, ko je bil nastanjen v tujih državah, med drugim v Peruju in Mehiki. Prav v Ciudad de Mexicu so mu pred tremi leti končno stopili na prste, potem ko je ena od žensk, ki jih je spoznaval na Tinderju in drugih aplikacijah za zmenke, z balkona vpila na pomoč in nase opozorila sosede.

Raymond je bil v Mehiki zaposlen na ameriškem veleposlaništvu, zlorabe pa so se dogajale v najetem stanovanju veleposlaništva, kamor je vodil dekleta. Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je, potem ko je stekla preiskava, poskusil posnetke izbrisati, a so mu jih prej zasegli.

Proti njemu je pričala tudi zgodovina spletnega iskanja. Tako je med drugim iskal kombinacijo pojmov 'ambien' (pomirjevalno sredstvo), 'vodka' in 'nezavest' ter 'vodka' in 'valium'. V elektronskem sporočilu lokalni lekarni pa je vprašal: "Pozdravljeni, ali imate kloral hidrat za nespečnost?" Gre za sredstvo, ki se ga uporablja kot sedativno-hipnotično zdravilo.