Nekdanji uslužbenec Muskovega urada Trumpove trditve označil za izmišljotine

Trump in Musk

Ameriški predsednik Donald Trump je ob prevzemu mandata za Elona Muska ustanovil urad za vladno učinkovitost (Doge), milijarder pa je s svojimi mladimi tehnološkimi pomočniki iskal morebitne prevare.

Po uvodnih obljubah, da bodo zveznemu proračunu prihranili 2000 milijard dolarjev (cca. 1735 milijard evrov), je ob nedavnem slovesu od vlade, ki mu je sledil odmeven javni spor s Trumpom, moral priznati, da so preprečili le nekaj sto milijonov dolarjev (nekaj sto milijonov evrov) proračunske porabe.

Njegovi kritiki trdijo, da so prihranki šli predvsem na račun nujne pomoči revnim po svetu, kar je v Afriki in drugje pospešilo umiranje lačnih in bolnih otrok.