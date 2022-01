Nekdanji veleposlanik v BiH Tadej Labernik prejel odlikovanje Republike Srbske

Med dobitniki odlikovanj, ki so jih ob 30. obletnici Republike Srbske podelili v Banjaluki, je tudi nekdanji slovenski veleposlanik v Bosni in Hercegovini Tadej Labernik. Ta je ob prazniku, ki ga je ustavno sodišče BiH že leta 2016 razglasilo za neustavnega, prejel red zastave Republike Srbske s srebrnim vencem. Labernik je v preteklosti večkrat nastopil kot zagovornik Dodikovih stališč.

Politične razmere na liniji Banjaluka–Sarajevo–Bruselj se že več mesecev zaostrujejo. Mednarodna skupnost in organi BiH krivdo za napetosti pripisujejo nacionalističnim in separatističnim težnjam predstavnika bosanskih Srbov v predsedstvu BiH, Milorada Dodika, medtem ko ta zatrjuje, da zahteva le uresničevanje daytonskih določil ter da BiH v današnji obliki nima prihodnosti. Dodikovo retoriko so še dodatno zaostrile ameriške sankcije proti njemu in medijem, ki so neposredno pod njegovim nadzorom. Republika Srbska je prejšnji konec tedna praznovala dan republike. Gre za praznik, ki v preostalem delu BiH sproža zelo negativna čustva, saj obeležuje dan, ko so srbski poslanci leta 1992 v parlamentu SR BiH razglasili srbsko republiko BiH ter tako Bosno in Hercegovino usmerili na pot več kot triletnega krvavega konflikta s številnimi žrtvami, vojnimi zločini in etničnim čiščenjem. Prav zato je ustavno sodišče BiH praznik razglasilo za neustaven. To pa nekdanjemu slovenskemu veleposlaniku v BiH (2001–2005) Tadeju Laberniku ni preprečilo, da se v soboto ne bi udeležil slovesnosti v Banskem dvoru v Banjaluki, kjer je prejel priznanje "za delo in izredne zasluge ter osebni prispevek k razvoju političnih, kulturnih in duhovnih povezav med Slovenijo in Republiko Srbsko".

"Hvaležen sem za pozornost in priznanje za svoj skromni prispevek k miru, svobodi, demokraciji in sodelovanju, kar so vrednote, za katere se skupaj borimo. Pripadam generaciji, ki je preživela tektonske spremembe, in moramo se zavedati, da nikoli ne bo, kot je nekdaj bilo. Kolo zgodovine se zaustavi le, kadar zaide na brezpotja," je dejal Labernik in spomnil, da je bil čas, ko je bil on na mestu veleposlanika v BiH, čas optimizma. Dodal je, da je daytonski sporazum platforma za dogovor, ki ga morajo doseči akterji v BiH, država pa da se mora ukvarjati s svojimi strateškimi interesi. Prebivalcem je čestital ob dnevu republike.

Z vprašanjem o njihovem stališču glede Labernikovega prejetja priznanja smo se obrnili na zunanje ministrstvo, zanimalo pa nas je tudi, kakšen je odnos MZZ do praznovanja dneva Republike Srbske. Odgovore še čakamo. V preteklosti zagovarjal in hvalil Dodika

icon-expand Tadej Labernik FOTO: Bobo