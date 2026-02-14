Naslovnica
Tujina

Nekdanji voditelj CNN se je izrekel za nedolžnega

Minneapolis, 14. 02. 2026 09.32 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA U.Z.
Novinar in televizijski voditelj Don Lemon.

Nekdanji voditelj televizije CNN, ki je postal neodvisni novinar, Don Lemon, se je v petek na zveznem sodišču v Minneapolisu izrekel za nedolžnega obtožb zarote in kršitve verskih svoboščin, kar mu očita vlada predsednika Donalda Trumpa, ker je januarja spremljal protest v cerkvi.

Podobno so se za nedolžne izrekli tudi štirje soobtoženi, ki so skupaj s protestniki 18. januarja vstopili v cerkev v Minnesoti, ki jo vodi pastor, sicer uslužbenec službe za priseljevanje in carine (ICE).

Don Lemon trdi, da je bil v cerkvi, zato da spremlja in poroča o protestu. Obtožnico je označil za politični napad na njegove ustavne pravice. Lemon je bil na CNN oster kritik predsednika Donalda Trumpa, poroča televizija CBS.

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi, ki jo demokrati obtožujejo, da izvaja kampanjo maščevanj Trumpovim nasprotnikom, je naročila obtožnico proti Lemonu in še skupaj osmim osebam na podlagi dveh zveznih zakonov. Eden od teh se je doslej uporabljal za pregon skrajnežev, med njimi rasistične organizacije Ku Klux Klan.

"Že več kot 30 let sem novinar in moč ter zaščita prvega amandmaja k ustavi sta bila temelj mojega dela. Prvi amandma, svoboda tiska, sta temelj naše demokracije. Tako kot vsi vi tukaj v Minnesoti, se ne bom pustil ustrahovati, ne bom se umaknil," je Lemon povedal novinarjem pred sodiščem.

Aretacija Lemona in neodvisne novinarke Georgie Fort so še posebej zaskrbljujoče za pravne strokovnjake in medijske skupine, ki jih skrbi vpliv takšnega ravnanja na novinarsko poročanje o Trumpovi vladi.

Dva ključna zakona, ki ju uporablja tožilstvo, sta bila sprejeta več kot stoletje narazen – eden izhaja iz prizadevanj za preprečevanje zastraševanja temnopoltih po državljanski vojni, drugi pa iz preprečevanja oviranja dostopa do klinik za splave, ki so mu republikanci dodali določilo o preprečevanju oviranja dostopa do cerkva.

Slovener
14. 02. 2026 10.31
Še en tak kot naš premier.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
14. 02. 2026 09.54
Levaška garnitura je vsidrana v vse medije in ima na svoji strani vse "stand by "strokovnjake"", ki jih kontinuirano aktivira za vsako priložnost, ta ista garnitura legalno in povsem vsakodnevno in sprejeto pljuva po nasprotnikih in jih vselej označuje za "skrajne". Nato pride predsednik s tega "skrajnega" pola in prične s čistko, takrat skačejo v zrak, ista šablona je v Evropi in ista v Sloveniji!
Odgovori
+2
2 0
