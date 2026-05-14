Tujina

Nekdanji vodja kabineta Zelenskega v pripor

Kijev, 14. 05. 2026 10.02 pred 1 uro 1 min branja 33

Avtor:
STA
Andrij Jermak

Sodišče v Kijevu je za nekdanjega vodjo kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrija Jermaka odredilo preiskovalni pripor. Nekdaj zelo vplivni politik v državi se sooča z obtožbami korupcije, povezane s pranjem denarja. Pripor je sodišče Jermaku odredilo za 60 dni ob možnosti plačila varščine.

Protikorupcijske oblasti v Ukrajini so v začetku tedna sporočile, da so v preiskavi odkrile večmilijonsko prevaro s pranjem denarja. Organizirana skupina, del katere naj bi bil tudi Andrij Jermak, naj bi prek luksuznega gradbenega projekta v bližini Kijeva oprala slabih deset milijonov evrov.

Glede na poročanje nacionalnih medijev je sodišče za Jermaka odredilo 60-dnevni pripor ali izpustitev na prostost ob plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov. Jermak naj bi dejal, da nima sredstev za plačilo tako visoke varščine.

Politik, ki očitke odločno zanika, je zaradi preiskave že novembra lani odstopil s položaja, ki ga je zasedal od leta 2020. Veljal je za desno roko Zelenskega, ki mu je zaupal tudi vodenje pogajanj z ZDA glede mirovnega načrta za končanje ruske agresije v Ukrajini. Na položaju ga je nasledil nekdanji šef obveščevalcev Kiril Budanov.

Ukrajino so od začetka vojne v Ukrajini februarja leta 2022 pretresli številni korupcijski škandali.

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.43
Spomnimo se herojev Kačjega otoka. Spomnimo se herojstva Gost of Kyiv. Spomnimo se vseh herojev Ukraine, ki se vsakodnevno v tisočerih zgrinjajo v pisarne za vpoklic in se prostovoljno želijo pridružiti boju. To so pravi junaki, borci za demokracijo, borci proti korupciji, borci za zmago, borci za slavo. Spomladanska ofenziva je pred vrati, poraz Rusije je le še vprašanje časa.
Odgovori
0 0
krpati
14. 05. 2026 11.38
Kakšni vici.....popeta....ha ha ha
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.32
Najprej počistite Zoki korupcijo, šele potem komentirajte Zelenskega, borca proti korupciji, za svobodo in demokracijo.
Odgovori
-2
0 2
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.30
Zelenski je naš brat, naš zaveznik, bodoči predsednik Nato zaveznice.
Odgovori
-2
0 2
Zmaga Ukrajini
14. 05. 2026 11.30
Ajde, russofilijada, navali...!🤣🤣🤣 Naj imajo vsaj en mali obliž na rano, ker zadnje čase ni nobenih dobrih novic od mosskovitskih nacijev. Sicer me pa veseli, da sodni postopki v Ukrajini dobro tečejo in bodo slej ko prej opravili s temi sovjetskimi praksami. Pa tudi predsednik Zelenski ima zdaj ob sebi izjemnega Budanova. Tega je kar malce "škoda" za šefa predsednikovega kabineta potem, ko se je tako izjemno izkazal kot šef obveščevalcev. Nekaj najbolj prodornih in vidnih operacij je nastalo prav na njegovem zeljniku. In tudi njegova nova služba v kabinetu je prinesla pomembne rezultate od reaktivnega k proaktivnemu delovanju.
Odgovori
-4
0 4
Kardinal v Kristusu
14. 05. 2026 11.39
Ukraina zmaguje, Ukraina bo zmagala! Rusiji zmanjkuje streliva, Putin pa ima raka. Moskoviji so šteti dnevi!
Odgovori
-2
0 2
Zmaga Ukrajini
14. 05. 2026 11.43
Tako nekako,... No, saj počasi ti bo očitno res prebilo. Navijam zate,😉
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
14. 05. 2026 11.29
bogatijo se na račun več stotiseč pobitih in več kot milijon ranjenih ukrajincev in še jim ni dost hočejo da vojna še traja
Odgovori
+2
3 1
Zmaga Ukrajini
14. 05. 2026 11.41
Res je. Očitno mosskvići (že zgodovinsko gledano) ne morejo prevladat z ničemer drugim kot samo s številčnostjo. Zadnje časa jih je tudi tu udarila realnost - ne morejo več tako hitro pošiljati novega kanonfutra v Ukrajino, kolikor ga Ukrajina hitro pospravlja. Zato jim ni pomembno, če jih umre še nekaj 100 K mosskvićev, preden bodo končno dojeli, da res ne morejo ničesar doseči v tej vojni. Ker "nesramna" Ukrajina se noče in noče predati in predsednik Zelenski noče in noče putlerju podariti ukrajinskega ozemlja. Nesramnost pa taka!
Odgovori
-1
0 1
dane30
14. 05. 2026 11.23
Jankovič vzame 10%, Ukrajinci 90%....
Odgovori
+2
2 0
mackon08
14. 05. 2026 11.00
Zelenskega so preskočili in podtaknili grešnega kozla.
Odgovori
+6
6 0
Martinović
14. 05. 2026 10.59
Zanimivo vprašanje je kolikšni del denarja in pomoči za Ukrajino se vrne na račune tistih, ki o tem odloċajo? Verjetno nekaj podobnega kot pri nas pri velikih gradbenih projektih.
Odgovori
+4
5 1
Gram
14. 05. 2026 10.59
Upam, da bodo sedaj zagovorniki Zelenskega in njegove kriminalne združbe končno dojeli, da davkoplačevalci financiramo mafijo na račun stotisoče mrtvih in razseljenih.
Odgovori
+5
6 1
Rudar
14. 05. 2026 11.10
Oni saj preganjajo take, iz tvoje ljube Rusije ni takh novic.
Odgovori
-4
0 4
Crazy_Horse
14. 05. 2026 11.22
rudar.,,rusi kradejo svoj denar ukrajinci kradejo naš denar
Odgovori
+2
2 0
Petur
14. 05. 2026 10.57
to mora biti ena huda veriga ki izhaja iz židov .
Odgovori
+5
5 0
Mens sana
14. 05. 2026 10.57
............v Ukrajini mlade moške na ulicah lovijo kot mačke in jih pošiljajo na fronto, elita pa se na račun vojne masti s tujim denarjem,..........dnevno porabijo skoraj 490 milijonov dolarjev za vojaški stroj in zagotovo ne svojega, nekaj 10 milijonov za zlate školjke in hiše po svetu je drobiž.....................
Odgovori
+5
5 0
Petur
14. 05. 2026 10.56
,zelena druščina verjetno deluje po programu železniškega in fonderjevega. Izraela uničevati EU.. posebno po tem,ko se narodi začenjajo prebujati glede te vojne..
Odgovori
+5
5 0
Frzenk
14. 05. 2026 10.54
še jim dajte dnarje....šeeeeee
Odgovori
+5
6 1
Anion6anion
14. 05. 2026 10.53
Nič novega. Že pred vojno je bila korupcija v Ukrajino najvišja v vsej Evropi. In EU politiki še vedno tja pošiljajo nedostojno velike količine denarja
Odgovori
+6
7 1
asdfghjklč
14. 05. 2026 10.52
Ej, rusofili ... a to, da pa so ruske generale in politike v prvih dveh letih razkrinkali, da so kradli denar in ostale stvari od vojske, je pa bilo vse ok za vas? Ste to pozabili ali niste vedeli tega? Kar pobrskajte, boste v parih sekundah našli zadetke. Pa tako je povsod. Če pri nas danes pride do vojne, in se po nekem znanstvenem čudežu borimo uspešno 4+ let, boš v tem času videl polno korupcije ... jankovič bo obogatel in spizdil v srbijo, janša bo tudi spizdil iz slovenije, isto golob, isto bratovškova, isto jelinčič, isto vsi ... tista dva, ki bosta pa predsednik in premier, pa bosta delala vse, da bo vojna čim manj naporna za državo, a hkrati bosta tudi kradla. Aja, pa putler bi tudi naj bil neuradno daleč najbogatejši človek na svetu. Kako in s čim? A ima mesečno par deset milijonov evrov?
Odgovori
-7
1 8
bu?e24 1
14. 05. 2026 10.54
Rus je kradu svoj denar če ga je še enkrat če ga je v ukroti ste lažljivci k židi
Odgovori
+5
6 1
jugalo
14. 05. 2026 10.58
Rusi se za 1x nagibajo čim bolj k sistemu Kitajcev kjer se zoper korupcijo sodi z smrtjo kaznijo ;)!
Odgovori
+3
3 0
krpati
14. 05. 2026 10.51
Perejo na veliko.
Odgovori
+5
5 0
Professor
14. 05. 2026 10.49
O tem sem že velikokrat pisal...Bog ve kam gre denar za Ukrajino? Verjetno na isti račun kot za Covid.
Odgovori
+4
5 1
wsharky
14. 05. 2026 10.41
še Zelenskega v arest skupaj z Uršulo pa smo rešeni
Odgovori
+10
12 2
Ninamedia
14. 05. 2026 10.38
Še deluje pravna država v Ukrajini, bravo. Pri nas pa nekateri taki funkcionarji še kar sedijo v parlamentu.
Odgovori
+3
4 1
