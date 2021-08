Nekdanji vodja svobodnjakov Strache spoznan za krivega korupcije

Tožilstvo je v obtožbi trdilo, da je bivši podkancler s spremembo zakonodaje zasebni kliniki pomagal, da je postala del sklada za financiranje zasebnih klinik, ki omogoča delno povračilo sredstev iz državne blagajne. V povezavi s primerom je sledila tudi donacija FPÖ v višini 10.000 evrov.

Poleg Stracheja so za krivega spoznali tudi vodjo klinike, Walterja Grubmüllerja, ki je bil obsojen na 12 mesecev pogojne zaporne kazni.

Gre za prvi postopek v povezavi z afero Ibiza, ki je odnesla vlado svobodnjakov in ljudske stranke

Na videoposnetku, ki je nastal julija 2017 v vili na španskem otoku Ibiza, je tedanji vodja FPÖ Strache z igralko, ki se mu je predstavila kot nečakinja ruskega oligarha, med drugim govoril o nezakonitem strankinem financiranju in velikih javnih naročilih ter očitno nagovarjal h korupciji.

Objava delov videoposnetka nemškega Spiegla in Süddeutsche Zeitunga maja 2019 je privedla do Strachejevega izstopa iz vlade pod vodstvom takratnega in sedanjega premierja Sebastiana Kurza, posledično pa do predčasnih parlamentarnih volitev, po katerih je Avstrija prvič v zgodovini dobila koalicijsko vlado med ljudsko stranko in Zelenimi.