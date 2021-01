Nekdanji zunanji minister ZDA: Nimam se več za republikanca

V intervjuju za CNN je voditelj Fareed Zakaria vprašal nekdanjega zunanjega ministra Colina Powella, če se člani republikanske stranke zavedajo, da so na nek način povzročili, spodbudili, da ta divjost raste in raste, nanašajoč na kaotično vodenje države ameriškega predsednika Donalda Trumpa , ki je prejšnji teden doseglo vrhunec.

83-letni Powell, dolgoletni član republikanske stranke, je odgovoril: "So prispevali, in to je razlog, zakaj se ne morem več imeti za republikanca." Upokojeni odlikovani general, ki je služil v času predsedovanja Georgea W. Busha, dvakrat pa je podprl kandidaturo Baracka Obame, je dejal, da skozi nedavne dogodke ne gleda skozi oči politike.

"Sem samo državljan, ki je v življenju glasoval za republikance, za demokrate, zdaj pa samo opazujem, kaj se dogaja z mojo državo in me politične stranke ne zanimajo," je nadaljeval. Dodal je, da bi republikanski uradniki morali ravnati drugače in ne vseskozi podpirati Trumpa, a so bili tako obremenjeni s svojo politično usmeritvijo, da se "nihče od njih ni želel izpostaviti in spregovoriti proti njemu". Zaključil je z mislijo: "Potrebujemo ljudi, ki bodo govorili resnico."