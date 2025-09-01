Nekdanji župan New Yorka po prometni nesreči v bolnišnici

V zadnji del avtomobila Ford Bronco, v katerem je 81-letni Giuliani sedel kot sopotnik, je trčilo vozilo, je sporočila newyorška policija. Vse udeležence nesreče, ki sicer niso v smrtni nevarnosti, so odpeljali v bolnišnico. Voznika so že identificirali.

Po trku je obe vozili premaknilo na nasprotni vozni pas, poroča BBC.

Podrobnosti poškodb nekdanjega župana New Yorka je javnosti sporočil njegov varnostnik Michael Ragusa.

Nesreča se je zgodila kmalu po tem, ko je Giuliani pomagal domnevni žrtvi nasilja v družini. Žrtev naj bi ga ustavila na cesti, Giuliani pa je poklical na pomoč, je še sporočil Ragusa. Policija je potrdila, da preiskujejo prijavljen primer nasilja v družini.

Giuliani je New York vodil ravno v času terorističnega napada 11. septembra 2001. Kasneje je postal svetovalec in odvetnik Donalda Trumpa, a njune poti so se nato razšle.