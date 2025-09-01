Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Nekdanji župan New Yorka po prometni nesreči v bolnišnici

New York, 01. 09. 2025 07.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
7

Nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani je bil udeležen v prometni nesreči. Kot je sporočil njegov varnostnik, je 81-letnik utrpel zlom prsnih vretenc, več ureznin, poškodbo leve roke in spodnjega dela noge.

V zadnji del avtomobila Ford Bronco, v katerem je 81-letni Giuliani sedel kot sopotnik, je trčilo vozilo, je sporočila newyorška policija. Vse udeležence nesreče, ki sicer niso v smrtni nevarnosti, so odpeljali v bolnišnico. Voznika so že identificirali. 

Rudy Giuliani
Rudy Giuliani FOTO: AP

Po trku je obe vozili premaknilo na nasprotni vozni pas, poroča BBC. 

Podrobnosti poškodb nekdanjega župana New Yorka je javnosti sporočil njegov varnostnik Michael Ragusa.

Nesreča se je zgodila kmalu po tem, ko je Giuliani pomagal domnevni žrtvi nasilja v družini. Žrtev naj bi ga ustavila na cesti, Giuliani pa je poklical na pomoč, je še sporočil Ragusa. Policija je potrdila, da preiskujejo prijavljen primer nasilja v družini. 

Giuliani je New York vodil ravno v času terorističnega napada 11. septembra 2001. Kasneje je postal svetovalec in odvetnik Donalda Trumpa, a njune poti so se nato razšle. 

Rudy Giuliani prometna nesreča New York Donald Trump
Naslednji članek

Aretirali so osumljenca za umor ukrajinskega predsednika parlamenta

Naslednji članek

Afganistan stresel močan potres: umrlo najmanj 600 ljudi

SORODNI ČLANKI

Nekdanji newyorški župan Giuliani razglasil osebni stečaj

Nekdanji Trumpov odvetnik Giuliani obtožen spolnega nadlegovanja

Zvezni agenti preiskali dom in pisarne Rudyja Giulianija

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriplin
01. 09. 2025 09.11
+1
Če ne bi imel Broncota, bi bil mrtev. In potem kritiziramo velika ameriška vozila. Vsako življenje šteje.
ODGOVORI
1 0
Aijn Prenn
01. 09. 2025 08.26
-2
Frend od Dudika.
ODGOVORI
0 2
simc167
01. 09. 2025 08.10
+5
Še en trumpov ogabnež in eden od vzornikov pukljastega krokarja
ODGOVORI
5 0
proofreader
01. 09. 2025 08.05
-3
Ko je postal župan, je pregnal mamilaše in grafitarje iz podzemne. V Ljubljani glede teh dveh stvari ni uspeha.
ODGOVORI
1 4
proofreader
01. 09. 2025 08.06
+0
Podzemne tudi nimamo.
ODGOVORI
3 3
iziizi
01. 09. 2025 08.02
+0
To je pomembna novica za naše bolne otroke
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189