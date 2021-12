Nekdanjo policistko Kim Potter spoznali za krivo umora temnopoltega Daunteja Wrighta

Nekdanjo policistko Kim Potter so zaradi incidenta, ki se je zgodil aprila letos, v katerem je umrl 20-letni Daunte Wright, na sodišču v Minneapolisu spoznali za krivo. Potterjeva je med sojenjem trdila, da je storila napako. Med aretacijo je namreč policistka nameravala uporabiti paralizator, namesto slednjega pa je iz toka potegnila pištolo in tako temnopoltemu moškemu zadala smrtno rano.

Porota v Minnesoti je policistko Kim Potter, ki je po nesreči, ki je mladega Daunteja Wrighta stala življenja, podala odpoved, spoznala za krivo umora 20-letnika. Nekdanjo policistko so bremenile obtožbe uboja prve in druge stopnje, v četrtek pa je bila spoznana za krivo pri obeh, poroča The Guardian. Kot je dejal generalni državni tožilec, tu ne gre za pravico, saj izgubljenega življenja ne morejo več vrniti, temveč za stopnjo odgovornosti.

icon-expand Kim Potter FOTO: AP

Nekdanja belopolta policistka je na sodišču sicer trdila, da je aprila storila tragično napako. Med nadzorom prometa je namreč zaradi pretečene veljavnosti registrskih tablic na avtomobilu ustavila temnopoltega 20-letnika. Njen kolega Anthony Lucky je ugotovil, da je za Wrighta izdan nalog za aretacijo, ker ni prišel na sodno obravnavo zaradi obtožbe o posedovanju strelnega orožja. Wrighta so policisti seznanili s tem in mu ukazali, naj stopi iz avtomobila, kar je storil. Vendar pa se je aretaciji upiral, zaradi česar ga je želela policistka obvladati s pomočjo paralizatorja. A policistka je namesto slednjega iz toka potegnila pištolo in z njo ustrelila Daunteja. Dogajanje je posnela tudi policijska kamera, ki je razkrila potek dogodkov. Potterjeva je med aretacijo resnično vzkliknila: "Paralizator! Paralizator!" To je sicer običajen policijski postopek, preden nekoga stresejo s paralizatorjem.

Na sojenju se je Potterjeva opravičila za svojo napako, a so jo tožilci vseeno obtožili, da je odgovorna za zmoto epskih razsežnosti. Ob tem so dodali, da izrek, da je šlo za napako, ni obramba, saj da je bila visoko usposobljena častnica, ki je bila izšolana za uporabo paralizatorja in strelnega orožja. "Temu se je bilo mogoče popolnoma izogniti," je dejala tožilka Erin Eldridge, medtem ko so se policistkini odvetniki sklicevali na dejstvo, da je Wright poskušal policiji pobegniti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right