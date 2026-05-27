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Nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora

Bremen, 27. 05. 2026 12.34 pred 29 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Sojenje Danieli Klette

Nemško sodišče je nekdanjo pripadnico skrajno leve teroristične skupine Frakcija rdeče armade (RAF) Danielo Klette obsodilo na 13 let zaporne kazni zaradi sodelovanja pri vrsti oboroženih ropov in drugih kaznivih dejanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tožilstvo je za 67-letno Danielo Klette sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazov, da je bila vanje vpletena njihova stranka, poroča dpa.

Sodišče je Klette spoznalo za krivo tudi kršitev zakonodaje o orožju, ugrabitve z izsiljevanjem in poskusa ugrabitve.

Med letoma 1999 in 2016 je s še dvema drugima nekdanjima članoma RAF, Burkhardom Garwegom in Ernstom-Volkerjem Staubom, ki sta še na begu, izvedla osem ropov. Skupno naj bi uplenili 2,4 milijona evrov, je trdilo tožilstvo. Klette bi sicer lahko ločeno sodili še v drugih primerih, povezanih z njenim delovanjem v skupini RAF.

Daniela Klette
Daniela Klette
FOTO: AP

Klette, ki je bila tri desetletja na begu, so organi pregona leta 2024 našli v Berlinu, kjer je živela pod lažno identiteto. V njenem domu so med drugim odkrili orožje, strelivo, ponarejene osebne dokumente, lasulje, zlato in 240.000 evrov gotovine.

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Skrajno leva RAF, znana tudi kot skupina Baader-Meinhof po imenih njenih dveh prvih voditeljev, Andreasa Baaderja in Ulrike Meinhof, je nastala iz radikalnega krila študentskega protestnega gibanja v šestdesetih letih minulega stoletja. V 30 letih obstoja je z napadi in umori sejala strah v Zahodni Nemčiji. V času delovanja od leta 1970 do 1998, ko se je skupina samorazpustila, naj bi bili njeni pripadniki odgovorni za smrt več kot 30 ljudi.

raf zaporna kazen daniela klette terorizem
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KOMENTARJI1

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galeon
28. 05. 2026 13.41
Nemci naj raje pospravijo pred svojim pragom. Imajo še veliko neobsojenih nacistov.
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