Nekdanjo pripadnico teroristične skupine RAF obsodili na 13 let zapora

Tožilstvo je za 67-letno Danielo Klette sicer zahtevalo 15-letno zaporno kazen. Njena obramba pa je na sodišču poudarila, da ni jasno, kdo je sploh izvedel rope in da ni dokazov, da je bila vanje vpletena njihova stranka, poroča dpa.

Sodišče je Klette spoznalo za krivo tudi kršitev zakonodaje o orožju, ugrabitve z izsiljevanjem in poskusa ugrabitve.