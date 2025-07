Nekoč pet kun, danes tudi pet evrov: visoke cene sladoleda na Hrvaškem

Slastni ledeni užitek, ki ga je hitro konec, osupne številne turiste v Splitu. "Zelo drago je tukaj. Za tole sem plačal 5,8 evra, na Norveškem bi plačal en evro. Za tole," je svoj sladoled pokazal Johan iz Norveške.

"Imate veliko različnih okusov, ki jih pri nas nimamo. Ampak na splošno je sladoled tukaj precej drag. Od dveh ali celo treh evrov, ponekod še več. Zelo drago za eno kepico," opaža tudi Alina, ki prihaja iz Nemčije.

Če se pritožujejo tujci, pomislite, kako je šele nam, se jezijo domačini. Številnim se toži po časih, ko so za kepico sladoleda odšteli pet kun.

"Zdaj pa je 2,5 evra. Pred tednom dni je kepica stala 2,40, lani pa dva evra. Mislim, da je to malo preveč za kepico sladoleda, nekoč bi za ta denar dobili več kot dve kepici," je potarnala Splitčanka Iva. "Joj, ta hip tega ne morem niti primerjati. Nesramno drago, ne vem, kaj bi rekel. Ko grem kupit sladoled, ker obožujem sladoled ... Zares je predrago," je pristavil njen someščan Zoran.

Imajo pa domačini druge ugodnosti, je razkrila slaščičarka Barbara Smiljanić. "Povpraševanje je tudi za kepice pol-pol in popust za domače goste in pri tem pogledamo skozi prste."

Nekateri slaščičarji s prstom kažejo na podražitev sestavin, drugi pa obljubljajo, da cen sladoleda do konca sezone ne bodo več višali. Tujci več kupujejo, domači gosti pa se nenehno pritožujejo nad cenami. To spremljamo vsak dan, vsak dan občutimo cene in posledice inflacije," je povedal Vinko Bilić, prav tako slaščičar.

Sladoled je še dražji na skrajnem jugu Hrvaške in otokih. "Bili smo na Pelješcu, kjer je najcenejši sladoled stal tri evre, za eno kepico," se je pritožila Splitčanka Ana.

Kaj pa drugod na Jadranu? V Senju in na Pagu kepica stane dva evra, v Rovinju in Malem Lošinju je 50 centov dražja, v Tribunju in Zadru denimo pa se kepica poliže za tri evre.

Irske turistke Emme cene niso zmotile. "Cene na Irskem so zelo visoke. Tukaj je sladoled morda stal pet evrov, toda na Irskem bi zanj plačali šest ali sedem. Ali pa še več za dva okusa ali več."

Podobno je bojda tudi v Franciji. Sicer pa je tukaj še nekaj izkušenj popotnikov z družbenih omrežij. Medtem ko se v grških Atenah kepico dobi tudi za evro in 40 centov, ponekod v Nemčiji pa za 1,70, pa lahko v turški metropoli Istanbul za kepico sladoleda odštejete tudi vrtoglavih 12 evrov.