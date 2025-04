Nekoč ščitil duhovnike, ki so zlorabili otroke, zdaj bo zapečatil krsto papeža

Kardinal Roger Mahony, upokojeni losangeleški nadškof, je eden od devetih kardinalov in več deset drugih duhovnikov, ki bodo imeli pri zapečatenju krste pokojnega papeža slovesno vlogo, so v sredo sporočili iz Vatikana. Po pogrebu pa bo 89-letni kardinal pomagal tudi pri nadzoru papeževega pogreba v rimski baziliki Svete Marije Velike.

A izbira Mahonyja je sprožila val ogorčenja, poroča The New York Post. Dve leti po tem, ko se je upokojil, so mu zaradi obtožb prikrivanja duhovniškega škandala januarja 2013 odvzeli upravne in javne dolžnosti. Razrešil ga je njegov naslednik, potem ko je tisoče zaupnih cerkvenih datotek razkrilo, da je kardinal iz zakulisja ščitil duhovnike pedofile in Cerkev pred škandali.