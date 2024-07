Nekoč so ga označili za 'neuravnovešenega prevaranta', zdaj so Trumpa podprli

Nikki Halley so ob prihodu na oder pričakali izrazi neodobravanja, ko pa ga je zapuščala, so ji delegati v dvorani glasno ploskali. "Donald Trump ima mojo trdno podporo in pika," je dejala in se zahvalila Donaldu Trumpu , da jo je povabil na konvencijo, ki bo trajala do četrtka.

Govorniki so se sicer v največji meri posvečali vprašanju migracij in ob tem ponavljali neutemeljene obtožbe, da demokrati na čelu z Bidnom odpirajo meje, da si povečajo volilno bazo. Floridski guverner Ron DeSantis je tako večino govora posvetil kritikam demokratskih politik glede priseljevanja, izobraževanja in vprašanj spolne identitete. Za aktualnega predsednika Joeja Bidna je dejal, da ni sposoben voditi države in da je "lutka, ki vsiljuje levičarsko agendo".

"Biden želi, da ilegalci volijo zanj in zato je odprl mejo," je dejal vodja republikanske večine v zveznem predstavniškem domu Steve Scalise. A pri tem je pozabil na dejstvo, da lahko v ZDA volijo samo državljani, nezakoniti priseljenci pa trenutno nimajo nobene možnosti, da bi prišli do državljanstva, ker so s prihodom v ZDA kršili zakon. Slednje ob taktiki "strašenja" republikancev vztrajno poudarjajo tudi demokrati.