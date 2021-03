Nekoč živahna in cvetoča sirska mesta so zdaj le še kupi ruševin

Pred desetimi leti so se v Siriji začeli protesti proti režimu predsednika Asada, ki so se sprevrgli v enega najbolj krvavih konfliktov mednarodnih razsežnosti in eno največjih humanitarnih katastrof v 21. stoletju. V spopadih med sirsko vojsko in privrženci opozicije, Kurdi ter skrajneži Islamske države, ki so sirsko mesto Raka razglasili za prestolnico svojega kalifata, je bilo ubitega skoraj pol milijona ljudi, od doma pa jih je pobegnilo več kot 10 milijonov. Nekoč živahna in cvetoča sirska mesta so le še kupi ruševin, med katerimi v skromnih razmerah životarijo preživeli.

