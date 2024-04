Nekoliko drugačna joga s kosmatimi prijatelji

Kolikokrat ste se že prijavili na kakšen tečaj pilatesa ali joge, pa ste raje ostali na kavču, saj z vami ni hotel nihče? No, mogoče pa bi lahko bili dobra motivacija kosmati prijatelji. Prav za to se je odločil zakonski par v Ostravi na Češkem in na svoje tečaje joge povabil še človekove najboljše prijatelje – kužke. Sprva nora ideja se je izkazala za pravi hit, štirinožci pa se med udeleženci eno uro preprosto igrajo in jim s svojo neskončno energijo narišejo nasmeh na obraz.