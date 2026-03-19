Nelegalni pesjaki na strehi bloka: pudlji za 1000 evrov in več

Italijanski karabinjeri so v kraju Villaricca na širšem območju Neaplja odkrili ilegalno farmo psov, skrito na strehi večstanovanjske zgradbe.
"Ne govorimo o improvizirani konstrukciji, o nekaj lesenih drogovih in strehi, temveč o opečnem kompleksu ograjenih kletk, od katerih so nekatere imele celo grelne svetilke za novorojene mladičke," so opisali odkritje.
Lastnik je tja vodil tudi potencialne kupce, ki jih je pritegnil s posnetki na družbenem omrežju. "Kar na spletu ni razkrito, je nezdravo okolje, v katerem so ti psi prisiljeni živeti, medtem ko čakajo na novega lastnika, v utesnjenih prostorih, sredi odpadkov in iztrebkov," so še zapisali karabinjeri.
V pesjakih na strehi so odkrili 26 pudljev, cena zanje se je gibala od 1000 pa do 1200 evrov. Vse so dali v oskrbo zavetišču za živali, zoper lastnika nelegalne vzreje pa so spisali ovadbo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.