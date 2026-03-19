Tujina

Nelegalni pesjaki na strehi bloka: pudlji za 1000 evrov in več

Neapelj, 19. 03. 2026 08.47 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Nelegalna vzreja psov v bližini Neaplja

Italijanski karabinjeri so na prste stopili moškemu, ki si je na strehi večstanovanjske zgradbe omislil nelegalno vzrejo psov. V pesjakih so našli 26 pudljev, moški jih je oglaševal na družbenih omrežjih in zanje računal od 1000 do 1200 evrov. Na posnetkih pa je skril, da mladički živijo v povsem neprimernih razmerah, med odpadki in iztrebki.

Italijanski karabinjeri so v kraju Villaricca na širšem območju Neaplja odkrili ilegalno farmo psov, skrito na strehi večstanovanjske zgradbe.

"Ne govorimo o improvizirani konstrukciji, o nekaj lesenih drogovih in strehi, temveč o opečnem kompleksu ograjenih kletk, od katerih so nekatere imele celo grelne svetilke za novorojene mladičke," so opisali odkritje.

Lastnik je tja vodil tudi potencialne kupce, ki jih je pritegnil s posnetki na družbenem omrežju. "Kar na spletu ni razkrito, je nezdravo okolje, v katerem so ti psi prisiljeni živeti, medtem ko čakajo na novega lastnika, v utesnjenih prostorih, sredi odpadkov in iztrebkov," so še zapisali karabinjeri.

V pesjakih na strehi so odkrili 26 pudljev, cena zanje se je gibala od 1000 pa do 1200 evrov. Vse so dali v oskrbo zavetišču za živali, zoper lastnika nelegalne vzreje pa so spisali ovadbo.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

