Nelegalni pesjaki na strehi bloka: pudlji za 1000 evrov in več

"Ne govorimo o improvizirani konstrukciji, o nekaj lesenih drogovih in strehi, temveč o opečnem kompleksu ograjenih kletk, od katerih so nekatere imele celo grelne svetilke za novorojene mladičke," so opisali odkritje.

Lastnik je tja vodil tudi potencialne kupce, ki jih je pritegnil s posnetki na družbenem omrežju. "Kar na spletu ni razkrito, je nezdravo okolje, v katerem so ti psi prisiljeni živeti, medtem ko čakajo na novega lastnika, v utesnjenih prostorih, sredi odpadkov in iztrebkov," so še zapisali karabinjeri.

V pesjakih na strehi so odkrili 26 pudljev, cena zanje se je gibala od 1000 pa do 1200 evrov. Vse so dali v oskrbo zavetišču za živali, zoper lastnika nelegalne vzreje pa so spisali ovadbo.