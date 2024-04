Nemci imajo nov prometni znak: Pozor, štorklje v zraku

Pozor, štorklje v zraku. To je nov prometni znak, ki v nemškem mestu Sandstedt opozarja voznike ne le, da so se štorklje vrnile, ampak, da letijo zelo nizko. Z znakom smo preprečili že veliko trkov, pravijo, največjo nevarnost štorkljam predstavljajo tovornjaki in prav njih mestne oblasti z znakom skušajo opozoriti na nevarnost nizko letečih štorkelj.