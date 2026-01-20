Nemci na bolniški 20 dni na leto: bodo ukinili urejanje staleža po telefonu?

Merz pravi, da je stopnja bolniške odsotnosti v Nemčiji previsoka. Po navedbah zdravstvene zavarovalnice DAK-Gesundheit na podlagi podatkov njenih zavarovancev so bili lani zaposleni v povprečju na bolniškem dopustu 19,5 koledarskih dni.

Do številk je kritičen tudi Merz, ki je sicer navedel, da so bili zaposleni v povprečju odsotni 14,5 dni, a ta statistika ne vključuje bolniških odsotnosti, krajših od dveh dni. "Če bi bile vključene tudi te, bi bila številka bistveno višja. Povprečna stopnja bolniške odsotnosti je v nemških podjetjih previsoka," je po poročanju portala tagesschau dejal Merz.

Ureditev področja zdaj napoveduje tudi zdravstvena ministrica Warken, ki sicer poudarja, da kritika ni namenjena tistim, ki zaradi bolezni res ne morejo delati, a poudarja, da je zlorab preveč. "Potrebujemo praktične rešitve."