Tujina

Nemci na bolniški 20 dni na leto: bodo ukinili urejanje staleža po telefonu?

Berlin, 20. 01. 2026 12.25 pred 57 minutami 2 min branja 28

Avtor:
N.L.
Bolna ženska s telefonom

Zaposlen Nemec je bil lani v povprečju na bolniški skoraj 20 dni. Občutno preveč, je oster kancler Friedrich Merz. Zdravstvena ministrica Nina Warken napoveduje zaostrovanje predpisov za izdajanje bolniških listov. Med možnostmi je tudi, da bi ukinili pridobitev bolniškega staleža po telefonu.

Merz pravi, da je stopnja bolniške odsotnosti v Nemčiji previsoka. Po navedbah zdravstvene zavarovalnice DAK-Gesundheit na podlagi podatkov njenih zavarovancev so bili lani zaposleni v povprečju na bolniškem dopustu 19,5 koledarskih dni.

Do številk je kritičen tudi Merz, ki je sicer navedel, da so bili zaposleni v povprečju odsotni 14,5 dni, a ta statistika ne vključuje bolniških odsotnosti, krajših od dveh dni. "Če bi bile vključene tudi te, bi bila številka bistveno višja. Povprečna stopnja bolniške odsotnosti je v nemških podjetjih previsoka," je po poročanju portala tagesschau dejal Merz.

Ureditev področja zdaj napoveduje tudi zdravstvena ministrica Warken, ki sicer poudarja, da kritika ni namenjena tistim, ki zaradi bolezni res ne morejo delati, a poudarja, da je zlorab preveč. "Potrebujemo praktične rešitve."

Nemška vlada razmišlja, da bi ukinili urejanje bolniškega staleža po telefonu.
Nemška vlada razmišlja, da bi ukinili urejanje bolniškega staleža po telefonu.
FOTO: Shutterstock

Kaj je razlog za veliko odsotnost z dela?

"Eden od vzrokov je zagotovo enostavnost, s katero je mogoče pridobiti bolniška potrdila po telefonu," meni Merz. Tudi zdravniki so povedali, da ne morejo oceniti, ali je nekdo resnično nezmožen za delo, če bolnika ne vidijo, je dodal Merz.

Najpogostejši razlogi za zdravniško potrjeno nezmožnost za delo so v Nemčiji bolezni dihal, duševne bolezni in kostno-mišična obolenja, kot so bolečine v hrbtu.

Kaj pa v Sloveniji?

Od leta 2015 dalje je izrazit porast bolniških odsotnosti tudi v Sloveniji, navaja zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2024. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2024 je bila zaposlena ženska v povprečju z dela odsotna 25,1 dneva, moški pa 16,8 dni. Glavni vzroki so poškodbe in zastrupitve, bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva ter infekcijske in parazitarne bolezni.

bolniška odsotnost Nemčija Friedrich Merz Nina Warken

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
20. 01. 2026 14.08
Tole bo izgleda nova smer EU za dosego konkurenčnosti
Odgovori
0 0
Bobi15
20. 01. 2026 14.02
Pri nas je tega bistveno več, saj balkanski delavci zelo pogosto koristijo spremljanje otroka v petek in ponedeljek, tako da imajo lep podaljšan vikend v kaki vukojebini! Zdravniki pa seveda to brez problema podpirajo.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
20. 01. 2026 14.00
Merz from z gestapo bo rekel "delo osvobaja"
Odgovori
-1
0 1
Darth-Vader
20. 01. 2026 14.00
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2024 je bila zaposlena ženska v povprečju z dela odsotna 25,1 dneva, moški pa 16,8 dni. Zgolj v razmislek. Človek je plačan 14 plač. Od tega jih kao dela 12. 25dni bolniške in še 25 dni dopusta je 50 dni odsotnosti z dela. Dodamo še 5 dni praznikov. Pridemo lahko tudi na 60 dni odsotnosti z dela. To je 3 mesece. Torej delaš 9 mesecev. Efektiven je človek v najboljšem primeru 80% prisotnosti... Torej efektivno delaš 7 mesecev da si plačan 14 mesecev. Potem pa dodaj še slovenki bruto bruto pa dobiš realnost zakaj so trg ni konkurenčen oz je vedno manj...
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
20. 01. 2026 13.55
Nemci, ali "Nemci"?? Pravih Nemcov je še zelo malo tam.
Odgovori
0 0
nastjamarko
20. 01. 2026 13.52
Kapitalizem je hudič za peščico elite navadni ljudje delajo do onemoglosti. Oni se k.... z dragimi avti ,jahtami in podobno delavcek bo pa na mimimalcu. Pozabite ko sem bolan grem na bolnisko zdravje je samo eno pa sej naj vsi na glavo postavijo
Odgovori
+1
1 0
devlon
20. 01. 2026 13.42
jaz že več let nisem bil..se sploh ne spomnim, kdaj sem bil..ce sem sploh bil
Odgovori
+1
3 2
nastjamarko
20. 01. 2026 13.49
Da te ne bo karma udarila in se boš potem svojih besed spomnil
Odgovori
+0
2 2
Bad Minton
20. 01. 2026 13.42
Bolniška do 14 dni sploh ne bi smela biti plačana, pa je problem rešen.
Odgovori
+4
5 1
zelen
20. 01. 2026 13.38
žal v tem turbo kapitalizmu je edina možnost da mal počiješ bolniška
Odgovori
-3
2 5
lokson
20. 01. 2026 13.34
Koliko od teh, je pravih Nemcev. Prišleki, so v vseh teh državah uničili obstoječ socialni sistem, katerega izkoriščajo do onemoglosti.
Odgovori
+9
11 2
Martinović
20. 01. 2026 13.32
Imel sem kolegico, ki je bila v prvem letu po zaposlitvi, na šihtu samo 40 dni. V treh letih, ko je prišla na 125, smo bili vsi navdušeni.
Odgovori
+8
8 0
ValeBeni46
20. 01. 2026 13.31
to pa je turbo kapitalizem, ce se ne umaknes malo sam te spijejo in zavrzejo
Odgovori
+1
3 2
Martinović
20. 01. 2026 13.28
Pri mas ješe več, to je 21,6 dni pa se nihče ne sekira😁😁😁
Odgovori
+3
3 0
optimist11
20. 01. 2026 13.34
ZZZS stanejo bolniške 700Mio in delodajalce 500Mio EUR. Ljudje čakajo na zdravnike....čakalne vrste !!!
Odgovori
+6
6 0
JokatPejt
20. 01. 2026 13.25
“Nemci”… verjetno so po bolniških bolj priseljenci isto kot pri nas
Odgovori
+8
10 2
4krogci
20. 01. 2026 13.24
20 dni na leto? keri amateri! Poglejte sam kolkrat ti poslanci iz vrst SDSa manjkajo!
Odgovori
-2
5 7
ptuj.si
20. 01. 2026 13.56
So na bolniški?? Prvo si preveri obseg del poslanca, pa potem "pametuj"
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
20. 01. 2026 13.23
Nemci so nesposobno ljudstvo.
Odgovori
-2
3 5
boslo
20. 01. 2026 13.41
Zato je pol tvoje južne rodbine pri njih
Odgovori
+4
4 0
2mt8
20. 01. 2026 13.22
Kaj pa Slovenija? 50 dni? 100 dni? Vsak petek otrok zboli (nega otroka), vsak ponedeljek pa čudežno ozdravi 🤣🤣🤣
Odgovori
+9
9 0
Uporabnik1921539
20. 01. 2026 13.26
ma ne...vcasih je bolan tudi v ponedelje,ker je kolona z morja v nedeljo predolga
Odgovori
+5
5 0
pravica1
20. 01. 2026 13.31
Včasih se splača prebrat članek, piše.
Odgovori
+1
1 0
ValeBeni46
20. 01. 2026 13.32
verjetno nimas otrok al pa ti ni treba ostat ker mami pa ati se vedno r..ko briseta
Odgovori
+2
2 0
kr en33
20. 01. 2026 13.13
pa grem stavit, da je v SI to samo zaradi javne uprave... v podjetjih si to zaposleni ne doovolijo.. te fikuse brez dna pa bi trebalo spucat in to pricakujem od JJ
Odgovori
+7
11 4
A. Č. (Aljo)
20. 01. 2026 13.22
Fikus maš ti v lobanji.
Odgovori
-4
2 6
JokatPejt
20. 01. 2026 13.24
Tudi v velikih podjetjih folk glumi glive s temi bolniškimi… pri manjših privatnikih pa ponavadi hitro odletiš če si prevečkrat “bolan”
Odgovori
+4
5 1
ValeBeni46
20. 01. 2026 13.33
se ti ne zdi zalostno, da prebolevas v sluzbi, ko pa te kapitalist vec ne rabi pa odj…i
Odgovori
-1
3 4
bibaleze
