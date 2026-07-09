Nemci na Češkem zabeležili najmočnejši potres. Čehi začudeni

Žarišče potresa je bilo po nemških podatkih na globini desetih kilometrov, tresenje pa naj bi zaznalo pet njihovih postaj. A kolegi s Češke tako močnega tresenja niso zaznali.

Helmholtzov center za geoznanosti v Potsdamu v Nemčiji je danes okoli 18. ure v Plzenskem okraju v bližini vasi Strašice na Češkem zabeležil potres z magnitudo 5,49.

"Prav nič nismo zabeležili, na našem ozemlju se ni zgodilo nič kaj takega. Verjetno gre za lažno lokacijo, kako je prišlo do tega, ne vemo," je za TN.cz povedala tiskovna predstavnica Geofizikalnega inštituta Češke akademije znanosti Lucie Crippa.

Kako je lahko prišlo do takšne napake oziroma kaj točno se je sploh zgodilo s sistemi, ki beležijo tresenje, bodo ugotavljali v skupni preiskavi. Tudi Evropsko-sredozemski seizmološki center ne poroča o potresu na Češkem.

Če bi bili nemški podatki dejansko resnični, bi to pomenilo, da je Češko prizadel najmočnejši potres po letu 1985, ko so zabeležili potres z magnitudo 4,5.