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Nemci na Češkem zabeležili najmočnejši potres. Čehi začudeni

Strašice, 09. 07. 2026 21.35 pred 24 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L.
potres

Nenavaden nesporazum med Češko in Nemčijo. Nemški strokovnjaki navajajo, da je Češko zvečer stresel močan potres z magnitudo 5, kar bi bil najmočnejši potres v državi po letu 1985. A češki strokovnjaki informacije zavračajo, saj njihovi sistemi tako močnega potresa sploh niso zaznali.

Helmholtzov center za geoznanosti v Potsdamu v Nemčiji je danes okoli 18. ure v Plzenskem okraju v bližini vasi Strašice na Češkem zabeležil potres z magnitudo 5,49.

Žarišče potresa je bilo po nemških podatkih na globini desetih kilometrov, tresenje pa naj bi zaznalo pet njihovih postaj. A kolegi s Češke tako močnega tresenja niso zaznali.

Čehi potresa, kot ga navajajo Nemci, niso zabeležili.
Čehi potresa, kot ga navajajo Nemci, niso zabeležili.
FOTO: Posnetek zaslona

"Prav nič nismo zabeležili, na našem ozemlju se ni zgodilo nič kaj takega. Verjetno gre za lažno lokacijo, kako je prišlo do tega, ne vemo," je za TN.cz povedala tiskovna predstavnica Geofizikalnega inštituta Češke akademije znanosti Lucie Crippa.

Kako je lahko prišlo do takšne napake oziroma kaj točno se je sploh zgodilo s sistemi, ki beležijo tresenje, bodo ugotavljali v skupni preiskavi. Tudi Evropsko-sredozemski seizmološki center ne poroča o potresu na Češkem. 

Če bi bili nemški podatki dejansko resnični, bi to pomenilo, da je Češko prizadel najmočnejši potres po letu 1985, ko so zabeležili potres z magnitudo 4,5.

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KOMENTARJI4

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Tadej Javnik
09. 07. 2026 21.55
untergang
Odgovori
0 0
asdfghjklč
09. 07. 2026 21.50
Mogoče so pa poljaki kaj testirali, kar švabi ne vejo, da poljaki imajo? ... ampak potem bi verjetno že poljaki po družabnih medijih poročali svoja opažanja.
Odgovori
-2
0 2
jedupančpil
09. 07. 2026 21.45
truman show
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
09. 07. 2026 21.41
....je rekel kozmicni dez
Odgovori
+2
2 0
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