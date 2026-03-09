Naslovnica
Tujina
Tujina

Nemci na nebu opazovali ognjeno kroglo, mislili, da je raketa

Berlin, 09. 03. 2026

Avtor:
M.S.
meteorit

Prebivalci zahodne Nemčije, Luksemburga in Nizozemske so v nedeljo zvečer na nebu opazovali ognjeno kroglo. Po ocenah strokovnjakov je šlo za meteorit, katerega delci so povzročili nekaj škode na strehah hiš v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalška. Svetleči predmet na nebu je sicer sprva sprožil vrsto teorij: nekateri so bili prepričani, da je strmoglavilo letalo, spet drugi pa so menili, da na nebu vidijo iransko raketo.

Delci meteorita so med drugim padli na streho hiše v nemškem mestu Koblenz in povzročili luknjo velikosti nogometne žoge, poroča Bild.

Po besedah vodje tamkajšnjih gasilcev Benjamina Marxa v dogodku ni bil poškodovan nihče. Delci so sicer pristali v spalnici stanovanjske hiše, a v sobi takrat ni bilo nikogar.

Nemška policija je potrdila, da so prejeli več poročil o poškodovanih strehah.

Posnetki ognjene sledi na nočnem nebu so se hitro razširili po družbenih medijih. Policija v nemškem Osnabrücku je prejela več klicev v sili. "Priče so poročale o svetli ognjeni krogli na nebu, ki naj bi padla na tla," je zapisala policija. Klicatelji naj bi omenjali možnost letalske nesreče, a so oblasti to možnost hitro zavrnile.

Delček meteorita, ki je padel na hišo v Koblenzu.
Delček meteorita, ki je padel na hišo v Koblenzu.
FOTO: Profimedia

Policija v Kaiserslauternu pa je prejela klice zaskrbljenih prebivalcev, ki jih je skrbelo, da na nebu vidijo iransko raketo, še poroča Bild. Policija je ob tem poudarila, da ni "absolutno nobenih dokazov o varnostnem incidentu".

meteorit nemčija

Pelješki most kljub razpokam po zagotovilih upravitelja varen za promet

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
?auž
09. 03. 2026 12.33
Proti zračna se je aktivirala?😂
Odgovori
-1
0 1
Lens
09. 03. 2026 12.28
Zakaj glih iransko?
Odgovori
0 0
detect
09. 03. 2026 12.23
strah je velik gospod.
Odgovori
+6
6 0
Viva Espana
09. 03. 2026 12.32
lepa. to še nisem slišal
Odgovori
0 0
300 let do specialista
09. 03. 2026 12.23
Mogoče se nekdo zaveda česa si je "prislužil".
Odgovori
+1
1 0
..................
09. 03. 2026 12.16
haha iranske rakete... da niso morda ruske... 😂 😂 😂 ofce
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
