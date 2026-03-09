Nemci na nebu opazovali ognjeno kroglo, mislili, da je raketa

Delci meteorita so med drugim padli na streho hiše v nemškem mestu Koblenz in povzročili luknjo velikosti nogometne žoge, poroča Bild.
Po besedah vodje tamkajšnjih gasilcev Benjamina Marxa v dogodku ni bil poškodovan nihče. Delci so sicer pristali v spalnici stanovanjske hiše, a v sobi takrat ni bilo nikogar.
Nemška policija je potrdila, da so prejeli več poročil o poškodovanih strehah.
Posnetki ognjene sledi na nočnem nebu so se hitro razširili po družbenih medijih. Policija v nemškem Osnabrücku je prejela več klicev v sili. "Priče so poročale o svetli ognjeni krogli na nebu, ki naj bi padla na tla," je zapisala policija. Klicatelji naj bi omenjali možnost letalske nesreče, a so oblasti to možnost hitro zavrnile.
Policija v Kaiserslauternu pa je prejela klice zaskrbljenih prebivalcev, ki jih je skrbelo, da na nebu vidijo iransko raketo, še poroča Bild. Policija je ob tem poudarila, da ni "absolutno nobenih dokazov o varnostnem incidentu".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.