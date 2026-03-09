Nemci na nebu opazovali ognjeno kroglo, mislili, da je raketa

Delci meteorita so med drugim padli na streho hiše v nemškem mestu Koblenz in povzročili luknjo velikosti nogometne žoge, poroča Bild.

Po besedah vodje tamkajšnjih gasilcev Benjamina Marxa v dogodku ni bil poškodovan nihče. Delci so sicer pristali v spalnici stanovanjske hiše, a v sobi takrat ni bilo nikogar.

Nemška policija je potrdila, da so prejeli več poročil o poškodovanih strehah.