Nemci v lanskem letu prihranili rekordnih 7,7 bilijona evrov

"Glavni razlog za povečanje finančnega premoženja nemških državljanov so ponovno rekordni prihranki," je dejal Michael Stappel, ekonomist pri DZ Bank. Pojasnil je, da je bila stopnja varčevanja v zadnjem letu, čeprav je od leta 2020 nekoliko upadla, še vedno visokih 15 odstotkov. To pomeni, da so državljani Nemčije na vsakih sto evrov, ki so jim bili na voljo, prihranili 15 evrov.

V rekordni znesek 7,7 bilijona evrov so vključeni klasični denarni prihranki, vrednostni papirji in zavarovalne terjatve.