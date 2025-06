Nemci se izogibajo Hrvaški: 'Sprejeti moramo dejstvo, da smo predragi'

V prvih petih mesecih letošnjega leta so sicer na Hrvaškem zabeležili le za okoli en odstotek manj prihodov turistov kot lani, a se je število nočitev zmanjšalo za šest odstotkov, poroča net.hr.

Za razliko od Hrvaške njeni konkurenti v Sredozemlju, kot so Grčija, Italija in Španija, beležijo le blaga nihanja, od zmerne rasti do rahlega upada.

Najbolj Hrvate skrbi odsotnost nemških turistov. Maja je na Hrvaškem dopustovalo za skoraj polovico manj nemških gostov kot lani, njihova prisotnost pa se je zmanjšala na raven leta 2022. Nemci so maja lani ustvarili okoli 30 odstotkov vseh nočitev, letos pa je njihov delež padel na 16,5 odstotka.

Na drugi strani hrvaški turistični delavci beležijo večje število gostov iz Italije in ZDA.